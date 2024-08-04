С какого возраста ребенку можно чистить зубы электрической щеткой

Врач Величко: электрические щётки помогают привить ребёнку любовь к чистке зубов. Многие родители сомневаются, покупать ли ребёнку, особенно маленькому, электрическую щётку. Стоматологи такое средство гигиены одобряют, ведь оно помогает добраться даже до труднодоступных мест. Да и интереса к такой щётке у ребёнка будет больше, ведь она жужжит, вибрирует, а иногда ещё и светится.

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С какого возраста детям можно пользоваться электрической щёткой

Большинство производителей указывают возрастное ограничение «с 3х лет». Однако попробовать такой девайс можно и раньше — с 2–2,5 лет, рассказала стоматолог docdent Елизавета Величко. Конечно же, под присмотром взрослого.

В этом возрасте ребёнок уже знает, как чистить зубы и уже достаточно большой, чтобы не пугаться звуков работающей щётки. Если они всё-таки пугают малыша, лучше повременить с использованием прибора.

Как пользоваться электрической щёткой для детей

Вот основные правила:

Использовать детскую насадку и щадящий режим;

Следить, чтобы ребёнок не давил сильно на щётку и случайно не повредил десну;

Соблюдать технику безопасности, особенно для зубных щёток с аккумулятором, привёл совет Величко телеграм-канал DocDeti & DocMed.

Ранее стоматолог Вячеслав Минко рассказал, что хорошего в электрических зубных щётках.