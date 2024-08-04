Эксперт рассказал, в каком случае может вырасти детское пособие

Начный сотрудник Цацура: размер детского пособия может вырасти при переезде. Если семья переезжает в регион, где прожиточный минимум выше, чем был на прежнем месте жительства, то размер единого пособия на ребёнка вырастет. Это правило вступит в силу 5 августа. Разбираемся, как переоформить пособие при переезде и какие документы пригодятся.

© unsplash

Как переоформить пособие

Как рассказал РИА «Новости» старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Елена Цацура, при переезде в другой регион или смене места регистрации единое пособие на ребёнка нужно переоформить. Выплату назначают как по месту постоянной или временной регистрации, так и по адресу фактического проживания.

У заявителя могут запросить подтверждение проживания по новому адресу. Это может быть договор найма жилого помещения, справка о посещении ребёнком дошкольного учреждения или образовательной организации.

Какие пособия вырастут в 2025 году

Ранее член Комитета ГД по труду Екатерина Стенякина рассказала, что максимальный размер пособия по беременности в 2025 году достигнет 794 000 рублей, а по уходу за ребёнком до полутора лет — 69 000 рублей.

Также вырастут выплаты по больничному за один день, социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, пособия, которые получают Герои России и Герои Труда, ветераны, инвалиды, жители блокадного Ленинграда и ряд других выплат. Полный список можно прочитать в этом материале.