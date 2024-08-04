Тренер рассказал, сколько стоит отдать ребенка в футбольную секцию

Принимая решение отдать ребенка в футбольную секцию, важно понимать, что мотивация развиваться должна быть у ребенка, а не только у его родителей. Если заставлять кого-то заниматься, из этого ничего не выйдет, рассказал «Газете.Ru» тренер детской спортивной школы Лев Лютов.

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По словам тренера, оптимальный возраст для начала занятий футболом — 6-7 лет. У ребенка уже достаточно сформированы мышцы и связки, развита концентрация внимания, он достаточно зрел психологически, чтобы без проблем взаимодействовать с товарищами по команде и тренером.

«Минимальный допустимый возраст — 5 лет, но тут все зависит от ребенка: его склада ума, физической подготовки. Сейчас есть тренд обучения футболу с 2-3 лет — это скорее занятия общей физической подготовкой», — сказал он.



Помимо очевидных финансовых затрат нужно понимать, что от родителей тоже потребуется дисциплина. Ребенку необходимо стабильно посещать занятия, поэтому нужно будет выделять время, чтобы отводить его туда. Помимо тренировок в секции полезно будет просто сходить попинать мяч на улицу вместе с ребенком. А еще родителям стоит посещать матчи — такая поддержка бесценна.

«Еще на футболе можно получить травмы — к этому стоит заранее подготовиться морально. Кроме того, нужно будет вникнуть в футбольную тематику. В любом случае придется интересоваться футболом — это больше чем просто спорт, в нем есть философия, культура и история, которую стоит изучить», — добавил специалист.



Плюсы и минусы есть и у государственных, и у частных школ.

В государственных секциях строго подходят к отбору детей, формируют маленькие группы — это позволяет собрать хорошую сильную команду. Также здесь есть поддержка спортсменов, материальная помощь в организации турниров, сборов. Минус в том, что не каждый ребенок может пройти отбор.

«Частные секции дают возможность развиваться в футболе всем детям, было бы желание. Но нужно понимать, что нет отбора как такового — поэтому нет и сильных команд. Впрочем, ребенок может начать заниматься в частной секции, развиваться, а потом попробовать силы в государственной», — подчеркнул тренер.



В школе обязательно должно быть футбольное поле, хорошие комфортные раздевалки, зона для родителей, где можно посмотреть тренировку. Важно выбрать футбольного тренера, который может найти индивидуальный подход к каждому. У него должно быть профильное образование и тренерская лицензия. Полезно посмотреть и на то, каких спортсменов он воспитал.

«Прежде всего нужно подумать о форме. Она не обязательно должна быть дорогой. Главное, чтобы когда ребенок приходил на тренировку, ему было удобно заниматься. Форма не должна быть оверсайз или в обтяжку: идеально, когда она сидит по фигуре. Также очень важна футбольная обувь — бутсы. На них нельзя жалеть средств, потому что это один из важнейших мотивационных факторов. Когда ребенок играет в бутсах, он понимает, что занимается серьезным спортом», — сказал Лютов.



Когда выбираете обувь, нужно учитывать покрытие, на котором тренируется ребенок. Для искусственного больше подойдут сороконожки — футбольная обувь со специальной подошвой. А вот для натурального газона точно лучше бутсы: в сороконожках будет скользко. При этом не нужно покупать отдельные пары для тренировок и для игр — все зависит только от формата поля, отметил тренер.

По данным аналитиков Мегамаркета, стоимость занятий футболом в зависимости от школы разнится от 9 до 45 тысяч рублей в месяц. В среднем — 17–20 тысяч.