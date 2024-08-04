Названы худшие идеи для детского праздника

Плохие идеи для детского праздника перечислила в беседе с «Мослентой» ивент-продюсер Анастасия Левитина. В первую очередь, по ее словам, не следует перегружать программу торжества.

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«Дети, особенно маленькие, быстро устают и могут потерять интерес к празднику, если программа будет слишком плотной. Выберите несколько основных развлечений и сделайте упор на их качестве, а не количестве», — объяснила она.



По словам эксперта, чтобы детский праздник удался, нельзя ориентировать программу только на детей одного возраст, необходимо адаптировать развлечения для всех гостей праздника, чтобы никто не заскучал. Однообразные активности, продолжила Левитина, тоже могут испортить праздничный день.

Специалист рекомендует не заполнять программу исключительно играми или мастер-классами:

«Чередуйте активные игры с более спокойными, добавьте творческие занятия и даже познавательные элементы, такие как чтение или научные эксперименты. Дети любят переключаться, поэтому это будет свежо и интересно».



Левитина также рекомендует отказаться от дешевых аниматоров и актеров. По ее словам, выбор аниматора должен основываться на возрасте и интересах детей, а также на профессионализме самого артиста, поэтому не стоит экономить на хорошем специалисте.

Неудобная локация, по ее словам, тоже может оставить неприятное впечатление от праздника.

«Оптимальный вариант для проведения детского праздника — отдельный банкетный зал ресторана, специальный лофт для мероприятий или площадка на свежем воздухе в теплое время года», — поделилась Левитина.



Она отметила, что чаще всего праздники организуют в торговых центрах и игровых, что, по ее мнению, опасно для маленьких детей из-за больших площадей и многолюдности.

В заключение она посоветовала не забывать о мелочах и деталях: оформлении, тематических аксессуарах, сервировке стола и удобстве гостей разных возрастов.

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