В Волгограде подсчитали расходы на сборы ребенка в школу

Наступил последний месяц лета, а это значит, что родители школьников уже вовсю готовятся к новому учебному году.

Как сообщает «Волга-Медиа.ру» со ссылкой на специалистов сервиса «Авито», опубликованы результаты анализа основных расходов, которые понесут семьи, чтобы собрать ребенка в школу. Так, в среднем комплект школьных принадлежностей и одежды для мальчика обойдется в Волгограде в 9 500 рублей, для девочки – чуть дороже, 9 700 рублей. Но если этот же набор приобретать с рук, можно заметно сэкономить. Собрать таким образом мальчика получится примерно за 4 600, а девочку – 7 500 рублей.

В базовый набор включена школьная и физкультурная форма, обувь, рюкзак, пенал с ручками, карандашами и прочим, а также тетради. Сегодня брюки мальчику можно прибрести за 750 рублей, а рубашку – за 300. Школьное платье обойдется в 700 рублей, а юбка и блузка – в 600 и 1 100 соответственно.

По мнению аналитиков, рюкзак для школьника можно приобрести за 900 рублей – это меньше, чем в прошлом году, на 30%. За относительно небольшие деньги найдутся разные варианты, в том числе ортопедические.

Кроме того, ребенку школьного возраста нужно и дома оборудовать рабочую зону. Здесь придется потратиться на стол и кресло – 4 500 и 3 000 рублей соответственно, а ноутбук стоит примерно 27 000 рублей.