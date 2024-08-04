Детский омбудсмен посоветовала, как провести время с семьей в августе

8 идей на август месяц для общесемейных занятий предложила родителям детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Каждую из них она проиллюстрировала рисунком.

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Поехать всей семьей на природу - первая из них. Идея поиграть в бадминтон и волейбол не открывает Америки, но вполне здрава и полезна. Сварить всей семьей варенье - это уже что-то необычное. Можно представить, какие специализации выберут дети и как обогатят рецепты варений.

Съездить на экскурсию, почитать книгу из списка на лето, сделать зарядку под открытом небом - предложения не сверхоригинальные, но стоящие внимания.

И, наконец, идеи собрать гербарий и запустить воздушного змея после их воплощения наверняка запомнятся детям своей романтичностью и возможностью выбора сценария отдыха. Кому-то интересно заняться тихими поисками необычных цветов, кому-то охота побегать и радостно покричать, приветствуя удачный запуск воздушного змея.

Это, наверное, классика семейного отдыха с детьми, но классика обычно отличается тем, что она не стареет.