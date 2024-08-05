Назван несомненный плюс возможности пересдать ЕГЭ

Появившаяся в 2024 году возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ до конца приемной кампании помогла снизить эмоциональный стресс выпускников. Об этом сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью журналу "Эксперт".

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"В этом году президент Владимир Путин предложил дать выпускникам возможность пересдать один из предметов на собственное усмотрение, чтобы улучшить свой результат экзамена. Эти изменения помогли снизить эмоциональный стресс выпускников", - сказал он.



Говоря о ЕГЭ, Чернышенко отметил, что это конкурентоспособный экзамен, который предоставляет равные возможности выпускникам из разных регионов и дает высокие шансы поступить в любой вуз страны при успешной сдаче экзаменов. По его словам, сейчас при разработке экзаменационных заданий сделан акцент на проверку универсальных навыков и умения применять полученные знания на практике. Вице-премьер добавил, что в этом году для проверки развернутых ответов сдающих ЕГЭ были задействованы примерно 45 тыс. экспертов предметных комиссий.

С этого года выпускники смогли воспользоваться правом пересдать один предмет ЕГЭ до конца приемной кампании. Такую возможность поручил предоставить президент РФ Владимир Путин 29 февраля в послании Федеральному собранию. Дни пересдачи прошли 4 и 5 июля. В пересдаче приняли участие 105 тыс. выпускников, благодаря ей еще 122 человека стали стобалльниками.