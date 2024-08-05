Психиатр: идеальные родители могут нанести вред психике своих детей

Психиатр Печенкина: идеальные родители воспитывают тревожность в детях. Многие родители хотят вести себя идеально, чтобы воспитать максимально здоровых и успешных детей. Однако вести себя согласно придуманным стандартам получается не всегда, поэтому мамы и папы начинают сомневаться в себе и тревожиться. Но оказывается, тут они совсем не правы, а почему — объяснила специалистка.

Какой родитель — «идеальный»

По словам психиатра Александры Печенкиной, многие родители следят за психическим состоянием ребёнка и стараются следовать советам профильных специалистов, но при этом постоянно испытывают чувство вины, что всех их усилий недостаточно.

«Эта вина и неуверенность в себе создают напряжённую обстановку в семье, которую прекрасно считывают дети. Они сами начинают чувствовать нервозность и тревожность, что вредит их эмоциональному состоянию».



При этом идеальные родители, которые не совершают ошибок и прекрасно справляются со всем, тоже наносят вред психике своих отпрысков. Дети растут с пониманием, что нужно быть идеальными, а если совершают ошибку, то не понимают как с ней справиться, сообщил DocDeti & DocMed.

Какой родитель на самом деле идеальный

Психиатр напомнила всем неуверенным в себе родителям, что по-настоящему вредят ребёнку сексуализированное, систематическое физическое и вербальное насилие, а не ошибки родителей.

По словам специалистки, существует термин «почти идеальная мать», который описывает то, каким родитель должен быть. Это живой человек, который любит своего ребёнка и заботится о нём, но может совершать ошибки, признавать их и работать над ними.

Например, если родитель сорвался на ребёнка, то нужно не делать вид, будто этого не произошло, а отнестись к этому как к возможности поговорить о негативных эмоциях и о том, как не нужно их переживать, а как — нужно. Так ребёнок будет понимать, что ошибка — это не катастрофа, а проблема, которую стоит пережить и учесть на будущее.

Как подчеркнула психиатр, ошибки неидеального родителя профилактируют нездоровый перфекционизм и тревогу у ребёнка и помогают ему развить достаточно здоровую психику.

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