Опрос: большинство детей не сталкивались с травлей в интернете

Значительное большинство россиян - 75% - заявили о том, что их дети не сталкивались с травлей или агрессией в интернете. Таков основной итог опроса ВЦИОМ.

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При этом родители признали, что их дети активно пользуются соцсетями и мессенджерами, а самыми частыми формами детского кибербуллинга стали грубые комментарии (11%), оскорбления (7%), злые насмешки и троллинг (по 6%). Еще 5% опрошенных знают, что их ребенок все же был жертвой буллинга - травли в интернете, но, тем не менее, родители не имеют представления о том, в чем именно это заключалось.

Для защиты своих детей мамы и папы проводят профилактические беседы (26%), используют программу "Родительский контроль" (24%), которая позволяет отслеживать активность пользователя. Еще 20% родителей ограничивают доступ в интернет своим детям и 10% просматривают историю поисковых систем.

В целом родители считают, что оскорбления и другую агрессию пользователей можно встретить во всех социальных сетях с одинаковой частотой, но среди работающих в стране онлайн-платформ на первом месте по кибербуллингу - сеть "ВКонтакте". Так считают 27% родителей.

Во всероссийском телефонном опросе "ВЦИОМ-Спутник" приняли участие 1 600 человек в возрасте от 18 лет.