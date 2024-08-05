Врачи рассказали о вреде спиртных напитков для беременных

На сегодняшний день ученые едины во мнении насчет вреда больших доз алкоголя на здоровье плода у беременных. Регулярные запои могут привести к серьезным неврологическим проблемам у новорожденного. У ребенка может произойти деформация лица и мозга.

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А вот что касается небольших доз алкоголя, то тут не все так однозначно. Их негативное влияние на здоровье плода не доказано. Но отсутствие таких данных связано прежде всего с тем, что ученые по этическим и юридическим нормам не имеют права проводить исследования, которые могут негативно сказаться на здоровье матери или будущего ребенка.

И все же, врачи предупреждают, что алкоголь в любых пропорциях и дозировках несет для здоровья плода определенные риски. Спиртные напитки являются, хоть и важным, но далеко не единственным фактором, который влияет на его состояние. Ранее сообщалось, что ожирение во время беременности также повышает риск врожденных патологий у детей.

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