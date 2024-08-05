Как быстро сделать домашнее задание: универсальные советы всем учащимся

Домашние задания всегда отнимают много сил и времени, независимо от того, кто их выполняет — первоклассник или студент. При этом временные затраты зависят от возраста. Например, второклассники должны успевать его сделать за 1,5 часа. Вот как можно тратить меньше времени на учебу.

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Организуйте удобное рабочее место. Ребенку не должны мешать посторонние предметы и шумы. Хороший стол и стул с удобной посадкой — важные детали.

На столе и в ящиках должен быть порядок. Так не придется долго искать нужный инструмент.

На время выполнения домашнего задания нужно будет отложить в сторону телефон и соцсети. В общей сложности они отнимают очень много времени.

Лучше всего надеть удобную одежду. И напоследок — включите классическую или спокойную музыку без слов.

Ранее педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Виктория Губарь рассказала, что благодаря командным играм у детей развиваются навыки общения и разрешения конфликтов. По ее словам, также такие игры развивают выносливость и координацию.