Как быстро сделать домашнее задание: универсальные советы всем учащимся
Домашние задания всегда отнимают много сил и времени, независимо от того, кто их выполняет — первоклассник или студент. При этом временные затраты зависят от возраста. Например, второклассники должны успевать его сделать за 1,5 часа. Вот как можно тратить меньше времени на учебу.
Организуйте удобное рабочее место. Ребенку не должны мешать посторонние предметы и шумы. Хороший стол и стул с удобной посадкой — важные детали.
На столе и в ящиках должен быть порядок. Так не придется долго искать нужный инструмент.
На время выполнения домашнего задания нужно будет отложить в сторону телефон и соцсети. В общей сложности они отнимают очень много времени.
Лучше всего надеть удобную одежду. И напоследок — включите классическую или спокойную музыку без слов.
Ранее педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Виктория Губарь рассказала, что благодаря командным играм у детей развиваются навыки общения и разрешения конфликтов. По ее словам, также такие игры развивают выносливость и координацию.