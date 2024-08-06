Психолог рекомендовала не пропускать начало учебы из-за летних путешествий

Школьник, пропустивший первые дни учебы из-за летних путешествий, может потом не успеть быстро наверстать материал, это грозит тревожностью и потерей мотивации, сообщила Агентству городских новостей «Москва» преподаватель кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета Маргарита Расторгуева.

«В случае, когда ребенок пропускает довольно большой период нового учебного года (например, в связи с затянувшимся отпуском), ему может быть сложнее вернуться в прежний привычный ему ритм. В такой ситуации школьнику потребуется больше сил для создания нового тайминга, что может повлечь за собой чрезмерное напряжение и повлиять на переутомляемость, вместе с резким и глубоким погружением в пропущенные и вновь изучаемые учебные темы по разным предметам. Трудности в обучении на разных возрастных периодах могут влечь за собой массу последствий – таких, как известная всем потеря мотивации, повышение тревожности, возникновение ощущения бессилия», – сказала Расторгуева.



По ее словам, это также грозит ослаблением иммунитета.