Можно ли кормить ребенка грудью, если у мамы ОРВИ

Аксиома известная всем: лучшая, самая здоровая еда для новорожденного - мамино молоко. Но вопросов и опасений в ожидании ребенка, особенно если это первенец, возникает очень много: а вдруг молока не хватит? Можно ли кормить, если мама подхватила простуду? Можно ли не отказываться во время кормления от любимого кофе? На вопросы "Российской газеты" о грудном вскармливании ответили ведущие специалисты Института Вельтищева РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-гастроэнтеролог Светлана Блат и врач-педиатр Елена Бердникова.

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Почему грудное вскармливание считается самым полезным для малыша?

Светлана Блат: Научные исследования подтверждают, что лучшее питание для ребёнка - это, в первую очередь, грудное молоко. Все существующие сегодня смеси для искусственного питания лишь стремятся приблизиться к грудному молоку по своей пищевой ценности.

Помимо пищевой ценности, с грудным молоком малыш получает необходимые антитела, пробиотические и пребиотические компоненты. Это помогает развиваться иммунной системе.

Ещё одно важное преимущество грудного вскармливания - установление психологической взаимосвязи, эмоционального контакта между матерью и ребёнком. Это играет значительную роль в развитии малыша, помогает ему расти здоровым.

В каком случае грудное вскармливание меняют на искусственное питание?

Светлана Блат: Искусственное питание рассматривается только в том случае, если кормить грудным молоком невозможно. Например, когда у матери нет молока, или ей необходимы лекарства, при приёме которых нельзя кормить грудью. Число болезней, при которых не рекомендуется грудное вскармливание, очень ограничено.

Елена Бердникова: Многие задаются вопросом, можно ли кормить ребёнка грудью, если у матери ОРВИ? Можно и нужно. В первые же часы заболевания в молоке образуются иммуноглобулины - антитела, которые защищают малыша от заболевания и укрепляют его иммунитет.

А вот ограничений при приёме лекарств существует много, хотя мы всегда стараемся найти баланс. Чаще всего эти ограничения не категоричны - большинство лекарств можно принимать, не прекращая давать ребенку грудное молоко, но с осторожностью и под наблюдением врача. Отказаться от грудного вскармливания придётся, если маме необходимо принимать цитостатические препараты при онкологическом заболевании, также под запретом антибиотики из группы тетрациклинов, противотуберкулёзные и противомалярийные препараты.

Мамы нередко не очень хотят кормить ребенка грудью, так как полагают, что им придется во многом себя ограничивать. От чего действительно лучше отказаться?

Светлана Блат: Маме обязательно нужно исключить из рациона алкоголь и отказаться от курения. Если у матери или ребёнка нет аллергии, то питаться можно и нужно разнообразно. Не рекомендуется злоупотреблять морепродуктами или молоком, чтобы не спровоцировать развитие аллергической реакции у ребёнка. Для малыша будет полезно, если кормящая мама включит в свой рацион фрукты, овощи, кисломолочные продукты, мясо, рыбу, цельнозерновые крупы. Чтобы молока было достаточно, рекомендуется пить больше воды.

Елена Бердникова: В первые месяцы жизни ребёнка лучше отказаться от продуктов, вызывающих брожение: майонеза, огурцов, редьки, капусты и пр. Это снизит вероятность возникновения колик у младенца. С 3-4 месяца, если ни у мамы, ни у малыша нет индивидуальных противопоказаний, аллергии, кормящей маме можно есть всё (конечно, исключив алкоголь). Диеты, строгие ограничения при грудном вскармливании могут вызвать уменьшение лактации у матери.

И все же некоторые продукты лучше употреблять с осторожностью. Так, если маме трудно обходиться без кофе, с 3-4 месяца жизни малыша допустимо выпивать 1-2 чашки кофе в день. Но лучше делать это сразу после кормления - тогда концентрация веществ, способных повлиять на нервную систему ребёнка, будет в молоке незначительна.

Что делать, если у ребёнка на грудном вскармливании появились кожные высыпания?

Светлана Блат: Аллергические реакции нередко возникают у грудных детей. Этого не нужно пугаться, но обязательно следует обратиться к педиатру или аллергологу. В этой ситуации врач беседует с мамой, чтобы выявить взаимосвязь между продуктами, которые она ест, с высыпаниями, которые появились у ребёнка. После этого специалист рекомендует исключить эти продукты и продолжать наблюдение за состоянием малыша.

Как бороться с болью в груди у кормящей мамы?

Елена Бердникова: Боль в груди может быть вызвана застоем молока - лактостазом. Чаще всего эта проблема возникает на 1-2 месяце кормления. Чтобы бороться с лактостазом, маме рекомендуется проводить расцеживание груди, не прекращать кормление, делать лёгкий массаж груди по направлению к соскам и тёплые компрессы. Иногда врачи назначают физиотерапию.

Ещё одна распространённая причина боли - трещины на сосках. Избежать этой проблемы можно, если правильно прикладывать ребёнка к груди: сосок и большая часть ареолы должны скрыться во рту ребёнка, его губы будут вывернуты наружу, подбородок прижат к груди, нос свободно дышит. Над нижней губой, присмотревшись, можно будет увидеть язык.

Если трещины всё же появились, рекомендуется мазать соски Д-пантенолом, больше ходить с открытой грудью - свежий воздух и солнечный свет способствуют заживлению. Ускорить процесс заживления трещин поможет физиотерапия.

Когда можно прекращать грудное вскармливание, и как перейти на "взрослую" еду без вреда для ребёнка?

Светлана Блат: ВОЗ рекомендует продолжать грудное вскармливание до двух лет. При этом важно вовремя начинать вводить малышу прикорм. Физиологическая и психологическая готовность и потребность к расширению пищевого рациона у здорового ребенка возникает ближе ко второму полугодию жизни: в возрасте от 4,5 до 6 месяцев. Обязательно прислушивайтесь к врачу, который наблюдает ребёнка, он подскажет, когда и с какого прикорма лучше начать.

Вопрос о прекращении грудного вскармливания после двух лет решается индивидуально, но необходимо помнить, что слишком длительное грудное вскармливание может способствовать избыточной психологической зависимости ребёнка от матери. Кроме того, обычно к двум годам грудное молоко уже не несёт для ребёнка существенной пищевой ценности - основное питание он получает из блюд прикорма.

Елена Бердникова: К 4,5-6 месяцам жизни ребёнку становится недостаточно питательных веществ, которые есть в грудном молоке, и ему необходима более плотная пища. Если своевременно ввести прикорм, к моменту отлучения от груди ребёнок уже привыкнет к другой еде, и ему будет проще полностью отказаться от грудного молока.

Хочу добавить, что подробные рекомендации по питанию беременных и кормящих женщин, грудному и искусственному вскармливанию, организации прикорма и другим важным для здоровья малыша аспектам питания описаны в руководстве "Программа оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации".