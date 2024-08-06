Как пищевые привычки родителей могут отразиться на здоровье ребенка

Приобретенные в детстве пищевые привычки могут повлиять на здоровье ребенка в будущем. Об этом РИАМО рассказала нутрициолог, академический директор Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Екатерина Веселова.

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По ее словам, огромную роль в их формировании играют родители. Так, например, привычка есть во время просмотра телевизора или чтения может привести к перееданию, лишнему весу и неумению слушать сигналы тела, потому что так ребенок не будет ощущать сигналы насыщения.

«Нерегулярный завтрак или его пропуск также негативно влияют на пищеварение и гормональный баланс. Зачастую родители не завтракают из-за спешки, чему учат своих детей. В краткосрочной перспективе это приводит к дефициту энергии днем и перееданиям, а в долгосрочной перспективе — к сладжу и камням в желчном пузыре», — предупредила Веселова.

Она призывает прививать полезные привычки детям с раннего возраста, чтобы помочь им избежать проблем по мере взросления.

Эксперты до этого говорили, что в число наиболее вредных пищевых привычек входит привычка перекусывать снеками, крекерами, конфетами и батончиками. Они рекомендуют не держать подобные продукты на виду, а во время желания перекусить вместо них выбирать фрукты, орешки, овощи.