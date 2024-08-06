Пять секретов высокой самооценки у ребенка: как правильно вести себя с детьми

Детство определяет успехи человека во взрослой жизни. Если есть проблема, то ее несложно заметить, но в этот момент родителям нужно правильно себя вести. Вот пять советов, которые помогут поднять самооценку у ребенка.

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В первую очередь, детям важны комплименты. Это не должны быть дежурные фразы, придется подобрать слова, чтобы подчеркнуть реальные качества и заслуги ребенка. Необходимо постоянно напоминать о скрытых возможностях.

Общайтесь с ребенком на равных. Это самый верный способ поднять ребенку самооценку. Спрашивайте у него советы или обсуждайте какие-то значимые события. Таким образом вы покажете, что вам важно мнение ребенка.

Используйте правильные слова и фразы. Вы можете выбрать несколько условных фраз, которые станут лозунгом или слоганом, их нужно будет повторять минимум каждый день при удобных случаях.

Цените труд вашего ребенка. Оказанная помощь взрослому должна быть ценной. Вы можете хвастаться о помощи ребенка знакомым или родственникам.

Не мешайте ребенку мечтать и пытаться впечатлить взрослых. Покажите, что вас радуют любые успехи. Важно также жить интересами ребенка и спрашивать, о чем он мечтает, передают «Белновости».

Ранее сообщалось, что многие первоклассники испытывают большой стресс перед школой. Им не только придется узнавать много нового, но и находиться среди незнакомцев. Однако можно прибегнуть к некоторым хитростям, чтобы ребенок быстро адаптировался.