Психолог дал практические советы по подготовке ребенка к школе

Ну что, поздравляем вас, если ваш ребенок нынче пойдет в первый раз в первый класс. Это не только трогательный для всей семьи момент, но и очень важный переходный период для самого ребенка (хочется написать: «малыша», но же наоборот, уже совсем большой!). У него появятся новые заботы и ответственность, новые друзья. Да и вообще все будет не так, как раньше. Как подготовить маленького человека к такому огромному новому для него миру?

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Эмоциональная подготовка

Обсуждайте с ребенком, что его ждет в школе, создавая позитивный настрой. Развивайте самостоятельность, обучая простым бытовым навыкам.

«Не нужно при нем озабоченно хмурить лоб и ругать систему образования, даже если она вам ну совсем не нравится. Зачем вам лишние негативные якоря у человека? Вместо этого дайте понять, что даже если сложности возникнут (а они будут обязательно, это просто жизнь), вы всегда будете на его стороне. Ну и убедитесь, что он может находиться дома один, элементарно в состоянии поджарить себе яичницу, когда вернется из школы», — объясняет психолог Радмила Бакирова.

Режим дня

Постепенно адаптируйте режим сна и бодрствования, чтобы ребенок привык к школьному расписанию.

«Понятно, что лето, хочется, чтобы дети нагулялись перед школой всласть. Но отправлять их спать вовремя нужно начинать именно сейчас, иначе потом вставать по утрам будет настоящим мучением», — предупреждает Радмила.

Социальные навыки

Учите ребенка взаимодействовать с другими детьми, играя в коллективные игры в компании. Практикуйте ситуации, которые могут возникнуть в школе, например, обращение к учителю.

«Это особенно важно для тех детей, которые по любым причинам не ходили в детсад и боятся других детей. Не нужно стыдить ребенка или ругать, просто мягко заинтересуйте его, объясните плюсы работы в коллективе», — предлагает Радмила.

Психологическая поддержка

Поддерживайте ребенка в его волнениях и страхах, обсуждая их открыто. Хвалите за достижения и усилия, создавая уверенность в своих силах.

«Тут очень важен вопрос доверия: пусть ребенок знает, что он может прийти к вам с любой проблемой, даже с его точки зрения страшной или странной, с любым вопросом, даже если он сам считает, что не прав или сделал ошибку. Этот фундамент поможет проще пережить грядущие психологические кризисы — например, пубертатный период», — подчеркивает психолог.

Не перегружайте ребенка

Многие родители стремятся записать ребенка в как можно большее количество секций и кружков, чтобы он был занят с утра до вечера и «не оставалось времени на глупости». Но это не совсем правильно: