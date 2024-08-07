Топ-5 полезных вещей для первоклассника

Перед началом учебного года родителям будущих первоклассников предстоит купить множество различных вещей. Например, коленный или растущий стул, удобную школьную форму, рюкзак и кнопочный телефон. Об этом АГН «Москва» рассказала клинический психолог Мария Долженко.

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По ее словам, важно уделить внимание положению ребенка во время выполнения домашних заданий. Правильной является посадка на растущем стуле, при которой угол во всех согнутых суставах (локоть, колено, бедро, стопа) – 90 градусов, а стопы имеют опору. Поэтому полезной покупкой будет растущая парта и растущий или коленный стул.

Необходимо также приобрести удобную школьную форму без лишних аксессуаров и элементов. Если ребенок регулярно что-то теряет, то все вещи нужно промаркировать, в том числе и канцелярию. Кроме того, стоит создать портфолио школьника. Это папка, в которой будут лежать его грамоты и достижения.

Эксперт считает, что полезным приобретением станет кнопочный телефон или часы с GPS. Такие устройства требуются для связи с родителями. Не помешает и удобный вместительный рюкзак.