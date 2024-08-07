Эксперт рассказала, как настроить телефон ребенка для помощи в учебе

Чаще всего дети берут в руки гаджеты для развлечений и общения, но многие все же используют их и для собственного развития, и для учебы. О том, как правильно настроить телефон ребенка для учебы, «Газете.Ru» рассказал техноэксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

«Скорее всего большинство детей пользуются онлайн-дневниками, общаются с репетиторами по видеосвязи, задают вопросы в поисковиках, но можно пойти дальше и настроить смартфон так, чтобы он стал реальным помощником в учебе», — объяснил он.

По словам эксперта, уже сейчас существуют форматы эффективного обучения с помощью гаджетов.

«Например, в США практикуют принцип BYOD (Bring Your Own Device — «Принеси собственное устройство») — ученикам предлагают использовать на занятиях свой смартфон для поиска информации. В России такой метод можно попробовать дома, если попросить ребенка написать эссе, опираясь на несколько источников — так он научится искать данные и обрабатывать их. Возможно ребенок будет охотнее учиться, если позволить ему использовать свой гаджет и получать информацию в привычном виде: через сайты, чаты или видеоролики», — добавил специалист.

К тому же в телефоне можно смотреть не только челенджи любимых блогеров, но и любые образовательные ролики. Например, на сайте платформы «Российская электронная школа» школьники могут посмотреть материалы уроков с 1 по 11 классы: есть и теория, и практика в виде тестирования, фильмы, музыка и даже каталог музеев. Похожий популярный сервис — «Московская электронная школа». Кроме того, дети любят короткие научно-популярные ролики, которые простым языком объясняют сложные темы.

«Еще один способ сделать телефон помощником в учебе — скачать полезные приложения. Например, приложения для изучения иностранных слов — с помощью них можно реально прокачать навыки и пополнить словарный запас. Во многих приложениях очень интересный функционал, приятная для детей графика и постоянные напоминалки — так ребенок каждый вечер будет вспоминать, что нужно уделить занятию хотя бы пять минут. Есть также специальные приложения для диктантов, викторин, приложения-тренажеры для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ и другие «обучалки», — отметил Биржевой.

Если ребенку никак не дается школьная литература, можно попробовать использовать аудиокниги — может быть «Гроза» заинтересует его, если будет выразительно прочитана приятным голосом в его наушниках. Кстати, так можно учить и стихи — просто слушать их в аудиоформате несколько раз подряд.

Кстати, детям тоже стоит учиться планировать свои дни и недели — заметки и списки дел удобно вести в приложениях-органайзерах. Это поможет наработать организованность и просто ничего не забыть в потоке бесконечных факультативов и домашних заданий.