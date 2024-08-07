Что делать, если ребенок постоянно жалуется на скуку

Психолог Найдина: скука у детей возникает из-за недостатка ощущений и эмоций. Некоторые родители упрекают детей за то, что они проводят всё время за игрой в планшет или просмотром мультиков, а без них маются от скуки. На самом деле такое поведение ребёнка чаще всего — ответственность взрослых, которые не научили его развлекаться. «Секрет фирмы» узнал у эксперта, как помочь ребёнку не скучать.

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Почему дети не могут развлечь сами себя

Дети обожают залипать в планшеты, потому что через них получают непрерывный поток сенсорных и эмоциональных стимулов. Яркие цвета, захватывающие сюжеты и интерактивные игры вовлекают их и удерживают внимание. Без таких мощных стимулов они начинают скучать из-за недостатка ощущений и эмоций, объяснила «Секрету» клинический психолог, основатель Mindful Relationship Coaching Ирина Найдина.

При этом у ребёнка нет своих идей, как выйти из этого состояния. Особенно сложно приходится тем, у кого нет активного опыта совместной игры со взрослыми, отметила психолог. Детям не хватает собственного воображения, умения составить даже самый простой план, инициативы и опыта взаимодействия.

Как помочь ребёнку победить скуку

Ребёнку может помочь только взрослый, который предложит попробовать разные варианты совместных активностей, подчеркнула Найдина. Это важно не только для борьбы со скукой, но и для социально-эмоционального развития ребёнка, сказала собеседница «Секрета».

Например, дошкольники активно экспериментируют, делают открытия в процессе игры и делятся эмоциями с родителями. За счёт этого у них происходит интенсивное развитие коммуникации, мышления, речи, воображения и эмоционального интеллекта.

«Родителям очень важно играть со своими детьми, ориентируясь на их интересы и уровень развития, но в то же время постепенно проявлять свои эмоции, желания, создавать проблемные ситуации и даже притворяться, что они не могут самостоятельно разрешить ту или иную ситуацию, просить помощи у ребёнка. Важно инвестировать время и эмоции в совместные игры и общение, чтобы ребёнок чувствовал поддержку и уверенность, получал и создавал новые идеи, мог испытать опыт неудачи или тупика, из которого ему поможет выбраться близкий и надёжный взрослый», — сказала психолог.

Зачем учить ребёнка общаться со сверстниками

Даже самым вовлечённым родителям тяжело закрыть все потребности ребёнка в общении и совместной игре, отметила Найдина. Вот почему важно включать его в организованную среду сверстников — кружки, секции, детские группы, летние лагеря.

Так он получит разный опыт общения, новые идеи для игры, научится развивать социальные навыки и находить новых друзей, сможет почувствовать себя частью сообщества. Заодно у родителей пропадёт необходимость постоянно развлекать ребёнка.

«Опыт общения со сверстниками отличается от опыта общения с родителями. Это новый опыт равноправных отношений, где дети учатся сотрудничать, разрешать конфликты и понимать точки зрения других. Сверстники предоставляют ребёнку возможность практиковать социальные навыки в условиях, которые отличаются от взаимодействий с взрослыми», — почеркнула психолог.

Однако, чем больше у ребёнка опыт взаимодействия с родителями, тем больше его интересуют сверстники, потому что он может принести в игру с ними что-то новое и интересное, что получил от родителей, и почувствовать себя лидером, пояснила эксперт.

Почему ребёнок не хочет общаться с другими детьми

Некоторые дети жалуются, что им скучно общаться со сверстниками. По словам Найдиной, так ребёнок даёт понять, что ему сложно взаимодействовать с другими детьми. Он путает тревогу со скукой.