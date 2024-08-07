Почему ребенок не хочет учиться и как это исправить

Преподаватель Шелудько: ребёнок может не хотеть в школу из-за семейных проблем. Негативное отношение детей к учебе зачастую воспринимается как норма. Но бывают такие случаи, когда ребёнок от слов переходит к делу: начинает прогуливать, игнорирует домашние задания, устраивает истерики. Что делать в такой ситуации? Ответ на этот вопрос «Секрет фирмы» узнал у преподавателя.

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Почему ребёнок не хочет ходить в школу

Внешние причины

Для того чтобы понять, почему у ребёнка нет желания учиться нужно иметь представление о том, что происходит в школе. Поэтому стоит поговорить с учителем и одноклассниками сына или дочери, порекомендовал преподаватель математики, основатель онлайн-школы «Точка знаний» Андрей Шелудько.

Он предупредил, что подростки могут скрывать свои истинные чувства, ограничиваясь фразами вроде «не хочу» или «мне не интересно». А вот учащиеся начальных классов пока ещё идут на контакт с родителями.

Если в школе всё в порядке, обратите внимание на отношения и события внутри семьи.

«Такие ситуации, как потеря близкого человека, развод родителей или переезд, могут негативно сказываться в том числе и на желании учиться», — рассказал Шелудько.

Но в обоих случаях, если протест ребёнка связан с внешними обстоятельствами — школой или проблемами в семье — нужно выразить понимание, принять его чувства и помочь прожить их, вместе подумать над тем, как можно исправить ситуацию.

Внутренние причины

По мнению детского психолога Юлии Гиппенрейтер, переживания родителей отражают скрытые эмоциональные проблемы ребёнка.

Задумайтесь, какие эмоции у вас вызывает его протестное поведение: раздражение, гнев, обиду или отчаяние?

«От того, какую эмоцию вы ощущаете, зависит и подход к разрешению ситуации. Но общий принцип один — ваша реакция на отказ ребёнка учиться должна быть новой и непривычной для него», — отметил специалист.

Раздражение — так ребёнок стремится привлечь внимание.

Попробуйте замечать хорошее, хвалить его просто за упорство и силу характера. А ещё проводите больше времени вместе, поддерживайте внеучебные интересы.

Гнев указывает на борьбу ребёнка за свою независимость.

Уменьшите контроль и предложите ему самостоятельно выбрать способ обучения — от смены режима, учебной программы или учителя до перехода на семейное обучение.

Месть может свидетельствовать о накопленных обидах.

Обсудите с ребёнком ситуации, в которых вы, то есть родители, могли ошибаться.

Отчаяние указывает на потерю веры в себя.

По словам собеседника «Секрета фирмы», это самая трудная и для ребёнка, и для родителя ситуация.

Шелудько посоветовал отказаться от любых своих ожиданий и требований, исключить критику, а вместо этого — проявлять любовь и принятие.

Что делать

Протестное поведение, особенно в кризисные периоды (3, 7 и 13 лет) — это нормальное явление, оно способствует психическому развитию.

Ребёнку младше 13 лет можно позволить временно не ходить в школу, но не давать гаджеты. Если привлечь его к домашним делам, через 2–3 дня ему самому станет скучно и одиноко, отметил Шелудько. В итоге его протест закончится.

В случае серьезных проблем, таких как чувство безнадежности, преподаватель порекомендовал обратиться к детскому или семейному психологу. Также стоит пройти медицинское обследование, особенно если негативное поведение появилось внезапно и распространяется не только на учебу.

«Помните, что поддержка и понимание со стороны родителей могут значительно улучшить ситуацию», — сказал эксперт.

По его словам, доверительные беседы лучше всего проходят вечером, с 21:00 до 00:00. С помощью открытого общения и поддержки можно преодолеть протестное поведение и восстановить гармонию в отношениях, заключил Шелудько.