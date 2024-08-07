Как найти подход к замкнутому подростку

Согласно новому исследованию, стереотип о том, что современные подростки часто угрюмы и замкнуты, не вполне справедлив.

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«Мы хотели бы отметить, что эмоциональная жизнь молодых людей представляет собой очень сложную и неоднозначную картину с вполне реальными взлетами и падениями», — объяснила клинический психолог Лиза Дамур, соавтор научной работы в интервью CNN.

Всего было опрошено 1675 человек в возрасте от 10 до 18 лет. 45% опрошенных детей дошкольного и подросткового возраста заявили, что накануне они испытывали стресс, 38% — беспокойство, а 23% — грусть. Но почти все они, а именно — 94%, признались, что большую часть дня чувствовали себя счастливыми. При этом каждый шестой родитель, как оказалось, испытывал трудности в общении с подростком.

«Если ваш взрослый ребенок расстроен, это может быть оценка, ссора с другом или что-то еще, что на самом деле связано с рискованным поведением», — рассказала эксперт.

Но подходы, которые работают с малышом, часто перестают работать по мере взросления. Если вы задавались вопросом, чего же хотят подростки, у ученых есть ответ: чтобы взрослые прислушивались к их чувствам и относились к ним серьезно.