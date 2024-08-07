Диетолог рассказала об особенностях питания у кормящих матерей

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова рассказала об особенностях питания у кормящих матерей.

«На успешную лактацию влияет множество факторов. Так как все питательные вещества, которые получает кормящая мама, передаются через грудное молоко и влияют на развитие и здоровье ребёнка, важно соблюдать определённые несложные правила и выстраивать питание таким образом, чтобы быстрее восстановиться после родов и наладить грудное вскармливание», — заявила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Как отметила эксперт, рацион должен основываться на балансе макро- и микронутриентов, достаточном количестве калорий и регулярном питании.

В частности, важно употреблять все группы питательных веществ. Калорийность питания должна быть выше, чем до беременности, чтобы поддержать энергию. Кроме того, важен питьевой режим.

Ранее дипломированный нутрициолог, специалист по похудению Мария Сирош в беседе с газетой «Известия» рассказала о самых вредных завтраках.