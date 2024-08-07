Пилотный проект единой школьной формы стартовал в Беларуси

В Беларуси – повышенный спрос на отечественную школьную форму. Для нее в Национальном торговом центре пришлось почти втрое увеличивать торговые площади. Здесь и классические модели, и модели из пилотного проекта, в который вошли 20 учебных заведений Минска. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

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Игоря готовят к пятому классу. Он сам показывает понравившиеся модели. Цена зависит от состава и дополнительных элементов. Такой подход оценили и родители.

«Иногда дети ходят, что страх божий посмотреть. А я за то, чтобы была единая форма. Чтобы школьник был школьником. Верх белый, черный низ. Как у нас было раньше в школе», – утверждает мама школьника Инна Рылик.

Производители предлагают комплекты из хлопка, шерсти с добавлением вискозы и полиэфира. Такая одежда дольше сохраняет форму и не вытягивается. При производстве ей обязательно устраивают разрывную нагрузку.

Продажи единой школьной формы начались 1 августа. Чем ближе к началу учебного года, тем больше покупателей. Магазины подстраиваются. В этом, например, увеличили количество примерочных.

«Все делали. И сортировали, и отгружали, и принимали, маркировали, чиповали – все делали. И вывешивали все в зале. Сегодня не спали», – рассказала старший продавец Алеся Богданович.

В регионах просят увеличить количество товаров. Об этом рынке производители тоже позаботились.

«Довести большую часть из нашего базового ассортимента по регионам – Витебской области и Минской области. Именно в этих двух областях есть потребность малых населенных пунктов. Мы до пятницы этой недели сформируем механизм доставки. Но одним из главных механизмов мы видим ярмарки и выездную торговлю», – объяснила председатель Концерна белорусской легкой промышленности Татьяна Лугина.

Эксперты легкой промышленности оценивают опыт прошлых лет. Для мальчиков в этом году добавили модели с увеличенной талией. Для девочек больше съемных и дополнительных элементов на одежде. В Беллегпроме отметили, что вырос спрос и на костюмы белорусского производства. Всего на форму потратить можно от 120 до 620 белорусских рублей – это от трех тысяч до 17 тысяч российских.