Подготовка к 1 сентября 2024 года: собираем первоклассника в школу

Лето подходит к концу, а значит, пришло время подготовки к 1 сентября. Это волнительное время не только для детей, но и для их родителей. В первую очередь потому, что это пора внушительных финансовых трат. Рассказываем, что купить для первоклассника к школе. Список в этой статье поможет вам не растеряться в канцелярском магазине.

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Что купить первокласснику к школе: форма, одежда, обувь

Подготовка первоклассника к школе начинается с покупки одежды. В некоторых учебных заведениях введена единая форма. В таком случае родители договариваются о пошиве с администрацией и лишь вносят оплату.

Тем не менее у большинства школ единой формы нет. Вместо этого установлен лишь цвет одежды учащихся. Обычно это серый, черный или темно-синий. В таком случае достаточно придерживаться дресс-кода. Основу гардероба должны составлять базовые удобные вещи из качественных материалов. Далее приведены примерные списки того, что нужно купить первокласснику к школе.

Гардероб для девочки

Итак, что нужно купить к 1 сентября для девочки? Основу гардероба первоклассницы составляют:

платье или сарафан — 1–2 шт.;

классические блузки с коротким и длинным рукавом — 4–5 шт.; парадная (нарядная) блузка — 1 шт.;

юбка — 2 шт.;

жакет, джемпер, теплая кофта — 1–2 шт.;

жилет — 1 шт.;

спортивный костюм — 1 шт.;

футболки — 2 шт.;

белье, носки, гольфы, колготки; верхняя одежда.

Если говорить про обувь, то девочке стоит иметь демисезонные и зимние сапоги, кроссовки и туфли или балетки. Отдайте предпочтение моделям с простыми застежками вроде липучек. Так ребенку будет проще переобуваться.

Из аксессуаров понадобятся заколки, резинки (в том числе банты) и ободки.

Гардероб для мальчика

Набор для мальчиков также включает базовые вещи:

классические рубашки с коротким и длинным рукавом — 4–5 шт.; брюки — 2–3 пары;

жилет — 1 шт.;

пиджак, джемпер, теплая кофта — 1 шт.;

спортивный костюм — 1 шт.;

футболки — 2–3 шт.;

белье, носки, колготки; верхняя одежда.

Мальчикам понадобятся демисезонные и зимние ботинки, кроссовки и классические туфли. Опять-таки выбирайте комфортные модели с простыми застежками.

Что купить первокласснику к школе: список канцелярских принадлежностей

Теперь поговорим о том, что нужно купить к 1 сентября из канцелярских принадлежностей. В базовый школьный набор входят:

дневник;

пенал;

тетрадь в частую косую линейку — 2–3 шт.;

тетрадь в крупную клетку — 2–3 шт.;

синие шариковые ручки (желательно с эргономичным держателем) — 4 шт.;

зеленая шариковая ручка — 1 шт.;

красная шариковая ручка — 1 шт.;

простые карандаши (мягкость HB, T или TM) — 3 шт.;

ластики — 2–3 шт.;

точилки — 2 шт.;

цветные карандаши 12–24 цвета — 1 упаковка;

фломастеры 12–16 цветов — 1 упаковка;

линейка — 1–2 шт.;

стакан-непроливайка — 1 шт.;

кисточки — 2–4 шт.;

акварель 12–24 цвета — 1 упаковка;

гуашь 6–12 цветов — 1 упаковка;

альбом для рисования — 1 шт.;

цветная бумага — 1 упаковка;

цветной картон — 1 упаковка;

белый картон — 1 упаковка; клей-карандаш — 1 шт.;

клей ПВА — 1 шт.;

детские ножницы (с закругленными краями) — 1 шт.;

пластилин 6–12 цветов — 1 упаковка;

дощечка для работы с пластилином — 1 шт.;

подставка для книг — 1 шт.;

папка для тетрадей — 1 шт.;

счетные палочки — 1 набор;

палитра — 1 шт.;

обложки для тетрадей и учебников; закладки;

держатель для пропуска — 1 шт.

Выбирая, что купить первокласснику к 1 сентября, не пытайтесь сделать запас на год вперед. Лучше купить по 1–3 шт. необходимых товаров и позже пополнять запасы в зависимости от нужд ребенка или требований школы.

Как выбрать рюкзак или ранец первокласснику

Отдельный этап подготовки первоклассника к школе — это приобретение ранца или рюкзака. Очень важно с ответственностью подойти к покупке: от нее зависят здоровье, осанка и комфорт ребенка. Выбирать модель стоит в компании с ребенком. Все-таки дизайн имеет не последнее значение. Родитель же должен обратить внимание на такие особенности, как:

спинка — она должна быть ортопедической, но достаточно гибкой, а также желательно иметь сетчатое покрытие (оно не так быстро изнашивается);

длина и ширина лямок — выбирайте широкие лямки, равномерно распределяющие нагрузку на плечи, а также учтите наличие регуляторов длины;

материал — отдавайте предпочтение водоотталкивающим тканям; швы — убедитесь, что швы выполнены качественно, а нитки не торчат;

дно — укрепленное дно — залог долговечности вещи;

вместимость и размер — рюкзак должен вмещать все необходимые принадлежности, но не быть слишком громоздким и тяжелым.

Отдельно стоит проверить наличие внутренних и внешних карманов и светоотражающих элементов. Они необходимы для комфорта и безопасности ребенка, а также для сохранности вещей.

Что еще нужно купить к 1 сентября: мешок для сменки и другие полезные мелочи

И еще пару слов о том, что купить к 1 сентября. Школьнику могут понадобиться:

мешок для сменки;

многоразовая бутылка для воды;

ланч-бокс;

фартук для уроков труда;

клеенка для уроков труда.

Не забудьте также организовать школьнику удобное рабочее место дома. Стол должен быть достаточно просторным и хорошо освещенным. А кресло с ортопедической спинкой поможет снять нагрузку с позвоночника.

Мы привели базовые советы по подготовке к 1 сентября 2024 года. С таким набором вы сможете привести первоклассника в школу со спокойной душой.