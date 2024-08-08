Подготовка к 1 сентября 2024 года: собираем первоклассника в школу
Лето подходит к концу, а значит, пришло время подготовки к 1 сентября. Это волнительное время не только для детей, но и для их родителей. В первую очередь потому, что это пора внушительных финансовых трат. Рассказываем, что купить для первоклассника к школе. Список в этой статье поможет вам не растеряться в канцелярском магазине.
Что купить первокласснику к школе: форма, одежда, обувь
Подготовка первоклассника к школе начинается с покупки одежды. В некоторых учебных заведениях введена единая форма. В таком случае родители договариваются о пошиве с администрацией и лишь вносят оплату.
Тем не менее у большинства школ единой формы нет. Вместо этого установлен лишь цвет одежды учащихся. Обычно это серый, черный или темно-синий. В таком случае достаточно придерживаться дресс-кода. Основу гардероба должны составлять базовые удобные вещи из качественных материалов. Далее приведены примерные списки того, что нужно купить первокласснику к школе.
Гардероб для девочки
Итак, что нужно купить к 1 сентября для девочки? Основу гардероба первоклассницы составляют:
- платье или сарафан — 1–2 шт.;
- классические блузки с коротким и длинным рукавом — 4–5 шт.; парадная (нарядная) блузка — 1 шт.;
- юбка — 2 шт.;
- жакет, джемпер, теплая кофта — 1–2 шт.;
- жилет — 1 шт.;
- спортивный костюм — 1 шт.;
- футболки — 2 шт.;
- белье, носки, гольфы, колготки; верхняя одежда.
Если говорить про обувь, то девочке стоит иметь демисезонные и зимние сапоги, кроссовки и туфли или балетки. Отдайте предпочтение моделям с простыми застежками вроде липучек. Так ребенку будет проще переобуваться.
Из аксессуаров понадобятся заколки, резинки (в том числе банты) и ободки.
Гардероб для мальчика
Набор для мальчиков также включает базовые вещи:
- классические рубашки с коротким и длинным рукавом — 4–5 шт.; брюки — 2–3 пары;
- жилет — 1 шт.;
- пиджак, джемпер, теплая кофта — 1 шт.;
- спортивный костюм — 1 шт.;
- футболки — 2–3 шт.;
- белье, носки, колготки; верхняя одежда.
Мальчикам понадобятся демисезонные и зимние ботинки, кроссовки и классические туфли. Опять-таки выбирайте комфортные модели с простыми застежками.
Что купить первокласснику к школе: список канцелярских принадлежностей
Теперь поговорим о том, что нужно купить к 1 сентября из канцелярских принадлежностей. В базовый школьный набор входят:
- дневник;
- пенал;
- тетрадь в частую косую линейку — 2–3 шт.;
- тетрадь в крупную клетку — 2–3 шт.;
- синие шариковые ручки (желательно с эргономичным держателем) — 4 шт.;
- зеленая шариковая ручка — 1 шт.;
- красная шариковая ручка — 1 шт.;
- простые карандаши (мягкость HB, T или TM) — 3 шт.;
- ластики — 2–3 шт.;
- точилки — 2 шт.;
- цветные карандаши 12–24 цвета — 1 упаковка;
- фломастеры 12–16 цветов — 1 упаковка;
- линейка — 1–2 шт.;
- стакан-непроливайка — 1 шт.;
- кисточки — 2–4 шт.;
- акварель 12–24 цвета — 1 упаковка;
- гуашь 6–12 цветов — 1 упаковка;
- альбом для рисования — 1 шт.;
- цветная бумага — 1 упаковка;
- цветной картон — 1 упаковка;
- белый картон — 1 упаковка; клей-карандаш — 1 шт.;
- клей ПВА — 1 шт.;
- детские ножницы (с закругленными краями) — 1 шт.;
- пластилин 6–12 цветов — 1 упаковка;
- дощечка для работы с пластилином — 1 шт.;
- подставка для книг — 1 шт.;
- папка для тетрадей — 1 шт.;
- счетные палочки — 1 набор;
- палитра — 1 шт.;
- обложки для тетрадей и учебников; закладки;
- держатель для пропуска — 1 шт.
Выбирая, что купить первокласснику к 1 сентября, не пытайтесь сделать запас на год вперед. Лучше купить по 1–3 шт. необходимых товаров и позже пополнять запасы в зависимости от нужд ребенка или требований школы.
Как выбрать рюкзак или ранец первокласснику
Отдельный этап подготовки первоклассника к школе — это приобретение ранца или рюкзака. Очень важно с ответственностью подойти к покупке: от нее зависят здоровье, осанка и комфорт ребенка. Выбирать модель стоит в компании с ребенком. Все-таки дизайн имеет не последнее значение. Родитель же должен обратить внимание на такие особенности, как:
- спинка — она должна быть ортопедической, но достаточно гибкой, а также желательно иметь сетчатое покрытие (оно не так быстро изнашивается);
- длина и ширина лямок — выбирайте широкие лямки, равномерно распределяющие нагрузку на плечи, а также учтите наличие регуляторов длины;
- материал — отдавайте предпочтение водоотталкивающим тканям; швы — убедитесь, что швы выполнены качественно, а нитки не торчат;
- дно — укрепленное дно — залог долговечности вещи;
- вместимость и размер — рюкзак должен вмещать все необходимые принадлежности, но не быть слишком громоздким и тяжелым.
Отдельно стоит проверить наличие внутренних и внешних карманов и светоотражающих элементов. Они необходимы для комфорта и безопасности ребенка, а также для сохранности вещей.
Что еще нужно купить к 1 сентября: мешок для сменки и другие полезные мелочи
И еще пару слов о том, что купить к 1 сентября. Школьнику могут понадобиться:
- мешок для сменки;
- многоразовая бутылка для воды;
- ланч-бокс;
- фартук для уроков труда;
- клеенка для уроков труда.
Не забудьте также организовать школьнику удобное рабочее место дома. Стол должен быть достаточно просторным и хорошо освещенным. А кресло с ортопедической спинкой поможет снять нагрузку с позвоночника.
Мы привели базовые советы по подготовке к 1 сентября 2024 года. С таким набором вы сможете привести первоклассника в школу со спокойной душой.