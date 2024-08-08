Доказано: спорт делает детей успешнее в учебе

Когда родители отдают ребёнка на футбол или в другую секцию, они надеются, что занятия спортом сделают его сильнее и целеустремлённее. Недавнее исследование показало, что это помогает детям и в учёбе.

Новое исследование канадских учёных показало, что спорт делает ребёнка успешнее и в учёбе. Опубликованы результаты этой работы были в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise.

В рамках проекта специалисты проанализировали данные Квебекского лонгитюдного исследования развития ребёнка, которое координировалось и организовывалось Институтом статистики Квебека. В этом исследовании приняли участие 746 девочек и 721 мальчик. Все они родились в 1997 или 1998 году.

Учёные хотели понять, есть ли связь между занятиями спортом в возрасте от 6 до 10 лет и последующей успеваемостью до 17 лет. Оказалось, что она действительно существует, причём у обоих полов.

Дети, которые регулярно занимались спортом, с большей вероятностью получали лучшие оценки и с меньшей вероятностью бросали учебу к последнему году обучения в старшей школе по сравнению с теми, кто мало занимался спортом или вообще им не занимался. Помимо этого, спортсмены придавали большее значение тому, как они учились в школе, и имели более высокие академические устремления для продолжения обучения в колледже и университете.

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