Что такое семейный киднеппинг и как ему противостоять

Вечером 6 августа с частной детской площадки в Воронеже пропала четырехлетняя девочка. «Похитителем» оказался отец, с которым мать ребенка находится в разводе. В тот же день полицейские прекратили проверку и посчитали дело закрытым, ведь по закону биологический родитель просто не может похитить своего же ребенка, так как имеет на него равные права. Но что делать, если второй родитель угрожает похитить ребенка, куда обращаться и как обезопасить себя и чадо? На эти и другие вопросы «Вечерней Москве» ответил адвокат Алексей Лунев.

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Почему не считается преступлением

По закону бывшие супруги, не лишенные родительских прав, находятся в равных условиях. Они в любое время могут видеться и общаться с ребенком вне зависимости от того, с кем именно живет малыш после развода. Так, в случае с четырехлетней девочкой из Воронежа поступок отца не будет считаться похищением. В крайнем случае мужчине может грозить штраф за нарушение судебного постановления о месте жительства ребенка.

— Ни кражи, ни похищения как таковых нет, потому что человек все еще является полноправным родителем, — пояснил в беседе с «ВМ» адвокат Алексей Лунев.

Поисково-спасательные отряды тоже довольно редко берутся за поиск детей, которых забрал один из родителей. По словам руководителя пресс-службы ПСО «ЛизаАлерт» Адрианы Расписной, подобные случаи классифицируются как «семейные разборки».

— Это ситуация, когда родители в разводе, не лишенные родительских прав, «делят» детей. Например: «Помогите! Муж забрал дочь на выходные и не отдает!» В данном случае, если муж не лишен родительских прав и обладает равными обязанностями в отношении ребенка, мы ничего с этим сделать не можем, — пояснила Расписная.

Исключением являются ситуации, когда ребенку грозит реальная опасность. Например, «похититель» бьет малыша, содержит его в плохих условиях, не водит в детский сад или школу. В таких случаях волонтеры работают по согласованию с полицией, а второй родитель имеет полное право обратиться в суд.

Предусмотрена ли ответственность за «похищение»

Привлечением к ответственности родителей, которые не соблюдают решение суда о месте жительства ребенка, занимаются судебные приставы. В первый раз нарушителя оштрафуют на две-три тысячи рублей, а ребенка вернут родителю, с которым он живет. Если ситуация повторяется, «похитителю» грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей или административный арест.

До уголовного разбирательства подобные дела доходят крайне редко. Единственным выходом будет доказать, что второй родитель забирает ребенка против его воли, нанося вред его здоровью и психике. В таком случае к разбирательствам подключаются психиатры, которые оценивают состояние малыша.

— Мнение ребенка учитываться не будет, но будут учитываться его интересы, так как он может на что-то влиять только с десяти лет, — добавил Лунев.

Если судом будет доказано, что подобные «похищения» вредят ребенку, одного из родителей могут ограничить в правах. Тогда, если ситуация повторится, нарушителю будет грозить уже уголовная ответственность.