Осенняя капсула для школы: начинаем собирать ребенка, как не разориться

Ну что, дорогие родители. Все уже готовы морально? Совсем скоро сентябрь, и это значит, что перед началом учебного года наступает тяжкое время дополнительных расходов. Все прекрасно знают цены и понимают, что школьная форма, спортивная одежда, обувь и рюкзаки — все это совершенно необходимо и все это обходится в круглую сумму, даже если брать по минимуму самое главное. Важно найти баланс между качеством и стоимостью, чтобы не разориться. Как создать осеннюю капсульную коллекцию для школьника и при этом сэкономить?

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Что такое капсульный гардероб?

«Это набор базовых вещей, которые легко комбинируются между собой. Идея в том, чтобы иметь несколько универсальных предметов одежды, из которых можно составить множество разных комплектов. Это помогает сократить расходы и уменьшить количество вещей в шкафу, что особенно важно, если шкаф ребенок делит с братом или сестрой», — объясняет стилист Алина Лобанова.

Какие основные элементы осенней капсулы для школы?

Школьная форма

Если в вашей школе типовая форма, единая для всех, вам останется просто приобрести ее, тут без вариантов. Если же (такое все же случается) родители могут выбирать одежду сами, то учитывайте следующие моменты.

Брюки/юбка: выберите качественные брюки или юбку нейтрального цвета, которые подойдут к разным верхам.

«Обратите внимание — пусть ткань будет натуральной, синтетика быстро покрывается катышками и смотрится очень некрасиво и дешево, да и ребенку носить ткани, которые не дышат, не слишком комфортно», — подчеркивает Алина.

Рубашки/блузки: несколько однотонных рубашек или блузок светлых оттенков станут отличной базой.

«Кстати, их же потом можно использовать для любых парадных оказий — похода в театр, например. Конечно, торжественность момента нужно будет обыграть соответствующими аксессуарами», — советует стилист.

Пиджак/кардиган: для прохладных дней пригодится классический пиджак или кардиган, который можно носить поверх рубашки.

«Лучше, если он будет из той же ткани, что и юбка или брюки или, по меньшей мере, окажется в той же цветовой нейтральной гамме», — подсказывает Алина.

Повседневная одежда

Она тоже нужна, потому что ребенок будет ходить на продленку, в кружки и секции. Да просто гулять с друзьями, чтобы разгрузить мозги, в конце концов.

Джинсы: пара хорошего качества всегда будет кстати. Они подойдут и для школы (внеклассных мероприятий, например), и для прогулок.

Футболки: несколько однотонных маек с короткими и длинными рукавами разных цветов легко комбинируются с другими вещами.

Толстовка/свитер: удобные, уютные и теплые вещи, которые пригодятся в холодные дни.

Обувь

Как ни крути, одной парой никак не обойтись. Обувь нужна для разных случаев, да и мнение ребенка лучше учитывать.

Кроссовки: подойдут как для школы, так и для активного отдыха или занятий физкультурой.

Туфли/ботинки: выберите удобные и качественные для школы (речь об уличном варианте).

Сменная обувь: не забудьте про сменку для помещений, она будет нужна весь год.

Покупайте в период распродаж

Следите за акциями и скидками в магазинах. Часто перед началом учебного года можно найти выгодные предложения.

«Сразу после 1 сентября тоже будут распродажи, поэтому в некоторых случаях лучше не спешить с покупками», — советует Алина.

Используйте дисконтные карты и купоны

Многие магазины предлагают скидки по картам лояльности или купонам. Не пренебрегайте этими возможностями. Узнайте у родственников и друзей, может быть, они знают «рыбные места», где можно получить хорошую скидку.

Интернет-магазины

Часто вещи в интернет-магазинах дешевле, чем в офлайн-магазинах. Плюс к этому, можно сравнить цены и выбрать самое выгодное предложение.

«Не ленитесь потратить время и разузнать, нет ли нужной вам вещи в интернете. Некоторые ходят на сайты магазинов за покупками, предварительно померив платье или джинсы в обычном и уточнив размер», — говорит Алина.

Секонд-хенды и комиссионки

Не спешите морщить нос! В таких местах можно найти качественные новые вещи (например, стоковые, из прошлогодних коллекций) по очень привлекательным ценам. Особенно это актуально для школьной формы, из которой ребенок все равно быстро вырастет.

Обмен одеждой

Обменивайтесь вещами с другими родителями. Возможно, у кого-то из ваших знакомых есть одежда, из которой их ребенок уже вырос, но она в отличном состоянии.