Как подготовиться к крещению ребенка

Крещение ребенка — важный семейный праздник, требующий осознанного решения и заблаговременной подготовки. Креститься человеку можно только один раз. О том, как выбрать восприемника, что учесть при планировании крещения и как проходит событие, — в материале ТАСС.

Это одно из семи таинств православной церкви. Священное действие, которое подает христианам невидимую благодать Бога и дары. К таким таинствам также относятся:

Покаяние. Миропомазание. Елеосвящение. Причащение. Брак. Священство.

Зачем христианам крестить ребенка

Таинство Крещения — духовное рождение человека, поэтому проводить его можно только один раз. Считается, что все люди рождаются в первородном греху — первой греховной порче в человеческом роде. Он остается под его влиянием, пока не крестился. Это связано с событием из Книги Бытия: Адам и Ева, два первых человека, вкусили запретный плод с древа познания добра и зла и были изгнаны из Эдема. После этого изменилось существование человеческой природы — они разорвали связь с Источником Жизни. Все люди стали рождаться в лишенности праведности и святости. Они начали нести этот грех наследственно.

Первородный грех прощается в Крещении. Таинство очищает от греховности и дает возможность быть с Богом. Крестить можно в любой день, но церковно принято примерно на 40-й день после рождения, после периода очищения матери. Психологически крестить рекомендуют в возрасте до шести месяцев, когда ребенок еще не различает людей на своих и чужих и вероятность, что он испугается посторонних, меньше.

Крестился даже Иисус Христос. Он не был грешен и всегда повиновался заповедям Бога. Но так как Бог велел креститься всем, то и Иисус принял это решение. Событие произошло у реки Иордан и крестил его троюродный брат Иоанн.

Как проходит крещение ребенка в церкви

Обычно событие идет от получаса до часа. Перед самим крещением идет оглашение — наставление в вере. Это чтение молитв "Отче наш", "Символ веры" и "Богородице Дево", которые должны произносить крестные за младенца.

Также проходит чин наречения именем святого покровителя. Если имя ребенка значится в святцах, то выбирается то же самое имя. Если нет — то созвучное. Также часто родители выбирают имя того святого, который прославляется в день рождения младенца.

Крестные ребенка приглашаются на дуновение — отречение от нечистого духа. Священник просит их с крещаемым повернуться на запад, встать спиной к алтарю и произнести слова отгнания дьяволов. На его вопрос об отречении от сатаны восприемникам нужно ответить "отрекаюсь".

Только после этого начинается само таинство Крещения ребенка в православной церкви. Батюшка освящает воду и елей. Елей — церковное оливковое масло. Им священник мажет ребенку уши, грудь, руки и ноги. После этого он погружает крещаемого в святую воду три раза — во имя Отца, Сына и Святого Духа — и произносит: "Крещается раб Божий/раба Божия во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И Святого Духа. Аминь". Именно полное погружение в воду означает погребение для греховной жизни. Момент, когда ребенка поднимают из воды, символизирует возрождение, восхождение нового человека.

Восприемник принимает от священника в крестильное полотенце — крыжму. Это символ безгрешности и чистоты. Ребенка им вытирают, после чего надевают на него крестильную рубашку. Крестик кладет священник на грудь крестимого. Затем следует миропомазание, после которого церкви часто рекомендуют не мыть младенца три дня.

Сразу после таинства выдается свидетельство о крещении ребенка. В нем прописано место проведения крестин, нареченное имя, восприемники и священник. Родители могут пригласить на крестины всех своих близких, на событии можно присутствовать не только восприемникам.

Весь этот день нельзя ссориться, сплетничать и ругаться.

Что дарить на крестины

Как и на любой другой семейный праздник, на крестины обычно дарят подарки. Часто это икона или библия. Икону преподносят как подарок с давних времен, это подарок с духовной ценностью и трепетом. Обычно дарят именную или с образом Ангела Хранителя.

Хорошими подарками также могут быть фоторамки, украшения с именем и датой крещения ребенка, шкатулки или серебряные ложки. Серебро символизирует благополучие и процветание. Можно рассмотреть вариант и маленьких серебряных икон.

После мероприятия семье можно позвать в гости всех присутствующих и накрыть стол. Религия поощряет празднование крестин младенца.

Кто может стать ребенку крестным

Крестными младенцу не могут быть его близкие родственники — мама, папа, брат или сестра. Но люди должны быть близкими к семье, чтобы много лет принимать активное участие в жизни крещаемого. Они после таинства Крещения берут на себя обязанность духовно наставлять и молиться за него. Это могут быть бабушка, дедушка, дядя, тетя, родственники других линий или близкие друзья семьи.

Они обязательно должны быть крещеными. Крестные берут на себя обязанность по приобщению к православной вере. Они не могут быть атеистами, некрещеными или представителями других вер. Нельзя быть крестными несовершеннолетним детям, приемным родителям, мачехам, отчимам и парам. Причем имеется в виду именно церковное совершеннолетие — для русской православной церкви это 15 лет для восприемника и 13 лет для восприемницы. Супружеские пары или планирующие вступить в брак вместе быть восприемниками не могут, так как духовное родство между крестными считается выше брачных уз и не должно пересекаться. Они будут кумом и кумой.

Выбирать двух человек не обязательно. Крестным родителем может быть и один. Традиция выбирать двоих крестных идет из представления о семье, что у ребенка должны быть и мама, и папа. Но на самом деле никакой привязки к церкви это не имеет. Здесь имеет значение только нюанс: если крестный один, то должен быть одного пола с крещаемым.

Крестить и находиться в храме во время события можно беременным, никаких ограничений по поводу беременности нет. Отказаться от крестных нельзя — креститься без восприемников могут только взрослые люди.

Быть венчанными самим родителям не обязательно. При планировании крестин о венчанности брака не спрашивают.

Обязанности крестных

Восприемники обязуются стать наставниками в духовном воспитании младенца. Для этого им нужно самим быть верующими и осознанно подходить к вопросам религии. Они должны сами понимать православное христианство и знать, как объяснить это ребенку.

Крестным стоит знать заранее молитвы "Отче наш", "Символ веры" и "Богородице Дево", так как они читаются в оглашение перед крещением. Причем не только выучить наизусть, но и понимать. Восприемникам в храм нужно надеть свои нательные крестики. Желательно исповедаться, причаститься и пройти трехдневный пост.

Что надеть на крестины

Предпочтительнее надевать одежду спокойных цветов — белый, нежно-голубой, серый, бежевый. Самый подходящий вариант для такого мероприятия женщине — платье с закрытыми плечами и коленями. Также часто надевают блузку и юбку миди. Мужчине — брюки, джемпер или рубашка.

В церковь не стоит надевать:

топы;

короткие юбки;

джинсы;

шорты;

блузки с короткими рукавами;

черную одежду;

одежду с декольте.

Мужчинам при входе в храм нужно обязательно снять головной убор. Женщинам голову, наоборот, нужно покрыть. Макияж должен быть легким, не перегруженным. Нельзя пользоваться помадой, потому что тогда не получится целовать икону и крест.

Чем отличаются крещение мальчика и крещение девочки

Кардинальных и значимых отличий в этом нет. Есть только небольшая разница в том, что девочку не вносят в алтарь — потенциально мужчины могут стать священниками, а для женщин высшим служением является материнство. Еще часто до погружения в воду мальчика держит на руках крестная мать, после погружения ребенка передают крестному отцу. Девочку держат наоборот — сначала крестный отец.

Что нужно для крещения ребенка

Родителям крещаемого обязательно нужно подготовить:

крыжму;

нательный крестик;

крестильную одежду;

девочке — головной убор;

дополнительно для обряда могут понадобиться свечи и икона небесного покровителя;

паспорта крестных и родителей;

свидетельство о рождении ребенка.

Некоторые родители берут с собой детскую православную литературу, теплый плед и носочки — это разрешается. Свечи и крестик должны быть освящены.

Нательный крестик должен быть маленьким — длиной не более 2 см и весом не более 2–3 г. Можно выбирать любой металл. Крестик можно надевать как на цепочке, так и на веревочке. Лучше отдать приоритет крестикам с закругленными краями, чтобы ребенок не поранился об объемные украшения или острые края.

И крыжму, и крестильную рубашку рекомендовано покупать белоснежные. Родителям необходимо проверить, максимально ли комфортная это одежда для младенца — лучше отказаться от украшений и узоров из грубой ткани, если они могут принести дискомфорт. Нужно обратить внимание на легкие завязочки, натуральные ткани со швами наружу. Часто семья сохраняет полотенце и рубашку на память.

В какие дни крестить детей

Церковь не устанавливает определенных дней — крестить ребенка можно и в праздники, и в любой день поста. В православной традиции крестить ребенка родители часто стремятся в воскресенье — этот день считается торжественным и возвышенным.

Место проведения крещения выбирается родителями. В него нужно прийти заранее и встретиться со священником — договориться о дате, сообщить имя и задать все вопросы о том, как проходит крещение ребенка в церкви. Часто перед крещением могут пригласить крестных на беседу со священником. Например, в главном православном месте России — храме Христа Спасителя — огласительные беседы проходят каждую субботу и состоят из трех частей: в первую и вторую слушающих знакомят с основами веры, в третью — проверяют готовность и дают разрешение на участие в таинстве Крещения.

Сейчас во многих местах проведения разрешены фотосессия и видеосъемка. Это уместно, если снимать без суеты, тихо и не мешать самому мероприятию. Нужно заранее попросить на съемку благословения у батюшки.

Нужно учитывать, что в большие храмы может быть очередь. Если в одно и то же время того же дня записано несколько человек, то их всех будут крестить одновременно — такие крестины называются коллективными. Индивидуальное возможно в некоторых храмах и церквях, но обычно стоит дороже.

Сколько стоит крещение ребенка в церкви

Сделать пожертвование может любой присутствующий на крещении. Часто в русских семьях пожертвование церкви и покупку всех необходимых для события вещей оплачивают выбранные восприемники. Крестный выбирает крестик и свечи, крестная — крыжму и рубашку, а расходы делят между собой пополам. Стоимость проведения мероприятия часто колеблется от 1 тыс. до 4 тыс. рублей и определяется на усмотрение храма. Индивидуальное обычно обходится дороже — в Москве бывает от 4 тыс. до 10 тыс.

Родителям стоит осознанно подойти к крещению и обдуманно — к выбору восприемников. Это зависит только от них — будучи уже взрослым, человек не может креститься еще раз или поменять себе крестных. Даже пропажа без вести не считается основанием для смены восприемника. Крестным нужно понимать свою ответственность и убедиться в том, что они готовы пойти на этот шаг. Крестины ребенка — светлый и благородный праздник для семьи.