Как научить детей понимать, что такое деньги

Родители часто скупают всё, что хочет их ребёнок, будь то игрушки, гаджеты, сладости или фастфуд, одежда или аксессуары… Многим детям даже часто не нужно говорить «хочу», чтобы что-то получить. Достаточно простого «прикольная штука», и она скоро появится в руках у ребёнка. Другие же «чада» могут впасть в истерику с требованием «хочу», чтобы получить что-то здесь и сейчас. Детская психика просто физически не выдерживает «рекламного накала»: они видят сотни баннеров, листовок, видео и ещё кучи рекламных «акций», которые призывают их (не прямым текстом, конечно) попросить у родителей тот или иной предмет.

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Часто родители собственноручно заваливают своих детей различными вещами из благих побуждений. Ноутбук, планшет и смартфон – чтобы лучше учиться. Крутые курсы по программированию и сложным языкам – чтобы «малыш» рос умным. Тонны красивых вещей – чтобы был стильным. Поездки на море – чтобы отдохнул. Таких постоянных трат родителей можно привести в пример ещё несколько минимум. Однако дети часто пользуются всеми этими благами совсем не по назначению. Ноутбук, планшет и смартфон – для игр и просмотров видео невероятно глупых блогеров; на одежду им наплевать, как и на курсы, а на море они едут изначально и не такими уставшими.

Мы вливаем в своих детей кучу денег, рассчитывая, что это важно/полезно/очень нужно, не отдавая отчёт, что тем самым оказываем медвежью услугу отпрыскам. Мы не учим их одной из главных вещей – управлению деньгами. Мы часто просто указываем детям, что делать, а не воспитываем в них привычку тратить с умом, бережно относиться к деньгам и уметь экономить. Что делать?

Мы поговорили с Василисой Глядешкиной – учителем экономики, лауреатом 1-й степени в конкурсе педагогических практик города Москвы, призёром в номинации «Педагогический старт» в рамках конкурса «Педагоги года Москвы», автором проекта InvestFuture Kids, автором книги «Деньги. От карманных до своих. Самое важное о финансах подростку, который хочет уверенно чувствовать себя в будущем» о том, как нам, родителям, научить своих детей чёткому осознанию, что же такое деньги, как даётся их зарабатывание, и почему так важно деньги любить и считать, а не разбрасываться направо и налево.

Как научиться взрослым тратить с умом – мы уже писали, теперь вопрос, может, даже сложнее: как научить ребёнка этой самой грамотности? Конечно, разговор с 5-летним малышом и 15-летним подростком будет разный, – что и как рассказывать детям?

На мой взгляд, грамотность означает понимание происходящего и знание финансовых правил игры. Получается, чтобы появилась грамотность, нужно объяснить всё, что происходит вокруг на уровне восприятия ребёнка. Пятилетка ходит с вами в магазин – значит, показываем, как оплатить наличкой, как посчитать сдачу, как работает терминал, даём рассмотреть банковскую карту, говорим про секретный cvv код, запоминаем цену самой любимой шоколадки, а потом смотрим, как она меняется, считаем вместе на калькуляторе, сколько платим за 1 йогурт с акцией 4 по цене 3. Ребёнок растёт, развивается, спрашивает у вас про богатых и бедных, про бизнес, рестораны и магазины – лучшим обучением будет ваш рассказ по теме в моменте, осветите интересную для ребёнка тему настолько, насколько вам известно, вдобавок можно найти обучающий ролик и посмотреть вместе. В какой-то момент запросы ребёнка вырастут за пределы шоколадки, тогда наступает самое время для появления копилки и первой финансовой цели. Предлагаю распечатать картинку и обсудить, как ребёнок может получить дополнительные деньги, например. Так ребёнок поймёт, что планирование – штука важная, а когда купит долгожданный велик на свои деньги – ещё и рабочая штука.

В 15 вопросы серьёзнее, карманных денег может не хватать на все хотелки, тогда стоит ввести чёткий график выплат, тем самым воспитывая дисциплину. Подростку уже можно предложить найти подработку, чтобы на своём опыте он понял, как деньги зарабатываются. Ещё стоит обсудить профессии, зарплаты, условия работы по разным специальностям. Также в разговоре или при встрече с друзьями погружайте ребёнка в реальную жизнь, тем самым в его голове выстроится картинка о реальном финансовом мире. Расскажите честно, но без лишних эмоций, о своих кредитах, финансовых операциях, покажите, как оплачивать счета и коммуналку, как купить валюту в отпуск, как работает банкомат, тогда у ребёнка не будет стресса в будущем от счёта за электричество.

Дети завалены рекламой из сферы потребления. И они сами невольно становятся «соучастниками» этого потребления – родительских денег, нервов и времени. От чего и, главное, как стоит детей оградить? Меньше ходить по магазинам, запрещать смотреть видеоролики, играть в игры?

Я бы сказала, что «ограничивать» не совсем уместное слово. Я бы посоветовала научить ребёнка фильтровать происходящее вокруг и слышать свои желания. Действительно, во всём этом многообразии в наше время принимать решение о том, что ты будешь на обед, очень сложно, ведь за полчаса к тебе приедет блюдо из любого ресторана. Ребёнку нужно помочь найти свои ценности, свои сильные стороны, свои интересы и усиливать их покупками. Ещё ребёнка нужно научить аргументировать свои желания, а это возможно, когда он реально понимает, чего он хочет и зачем. Идём в магазин – зачем? Кроссовки для тенниса должны быть какими? Деньги на развлечения можно тратить все или частично? Разговоры: пробы и ошибки (что немаловажная часть процесса обучения). Покажите свои неправильные покупки, порассуждайте с ребёнком на тему того, что можно было бы купить на сэкономленные деньги. В этом весь процесс обучения.

Разговор с ребенком о финансах – это разговор, который происходит, скажем так, в неформальной обстановке за обедом или по факту истерики «купи, купи, купи»?

Интуитивно понятно, какой ответ правильный, да? Ребёнку в гневе и в истеричном состоянии (да и не только ребёнку) трудно донести что-то аргументированное, потому что эмоции берут верх. Я верю в истину, что родитель должен ребёнка любить, а учитель – учить, поэтому не уверена, что стоит устраивать ребёнку урок с доской и партой и что-то специально выдумывать. Уместным будет в обсуждении какого-то вопроса подключить тему финансов: говорим о профессиях и умениях – расскажите о человеческом капитале и собеседовании, планируете отпуск – подключите к планированию ребёнка, задайте ему бюджет на развлечения и задание найти достопримечательности. Деньги – это про жизнь, реальные ситуации учат лучше всего.

Часто родители, из благих побуждений, конечно же, «устраивают» ребёнка на первую «работу» – уборка дома. Убрал комнату – получил 100 рублей. Протёр пыль – получил 50 рублей. Есть ситуации ещё хуже: получил пятерку – получил 500 рублей. Почему так нельзя делать?

Почему нельзя? На мой взгляд, всё ситуативно и зависит от ребёнка. Если ребёнок долго трудился за пятёрку, почему бы его не похвалить? Аналог нашей взрослой премии. Если дела по дому не являются темой для конфликтов, то почему бы не попросить ребёнка подготовить дом к приходу гостей и не заплатить ему за это? В случае, если элементарные бытовые правила им и так соблюдаются. Вопрос чрезмерности оплаты возникает тогда, когда ребёнок, скажем так, наглеет и отказывается выполнять что-то без оплаты. Деньги не должны стать самоцелью, нужно научить ребёнка жить в красоте, чистоте и уюте, а также становиться лучше, учиться и развиваться, получая при этом удовольствие от самого процесса.

Собственно, а какую тогда первую работу ребёнку придумать? И вообще: эта первая работа нужна чаду лет десяти? Или все-таки ребёнок должен быть взрослее (когда уже и сам может найти подработку)?

Побуду занудой, но работа подразумевает обмен какой-то полезности на деньги. Можно попробовать предложить ребёнку монетизировать увлечение или хобби. Я в своё время (не в 10, конечно, а лет в 14) делала украшения из полимерной глины и продавала их всей школе с успехом. Вела книжечку с доходами и расходами. Можно выгуливать собак, обрабатывать фотографии, продавать рисунки. Либо платить за какие-то домашние обязанности (не все) или премировать за успешно закрытый учебный год, например.

В каком возрасте детям лучше заводить карточки и, по вашему мнению, помогают ли ограничения по возможным тратам (по суммам) лучше понимать детям, что такое эти самые траты?

Мне кажется, что возраст 12+ оптимальный, хотя, опять же, иногда десятилетки показывают большую осознанность, чем взрослые. Всё ситуативно. Ограничения в карманных деньгах заставляют детей придумывать решения для такой задачки как бюджет. Они начинают сопоставлять полезность вещей, выбирать лучший вариант, отказываться от ненужного. Всё это суперполезные навыки!