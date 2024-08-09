Психолог объяснила, почему среди детей стала популярна квадробика

Квадробика – это неофициальный вид спорта, набирающий популярность у российских подростков. Дети носят маски и накладные хвосты, ходят на четвереньках и выполняют акробатические трюки, подражая животным. Практикующий клинический психолог, руководитель Центра семейной и детской психологии Вероника Казанцева в интервью с радио Sputnik рассказала, зачем они это делают.

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«Это сепарация от родителей, ребенок взрослеет. Для подросткового периода характерно отделяться от взрослых и придумывать что-то свое. Кроме того, у нас сейчас поколение растет очень инфантильное. Это не их вина, это отчасти наша вина, потому что мы очень сильно опекаем наших детей, и отсюда такое вот поведение», – сказала эксперт.

Специалист считает, что опасности квадробика не представляет. Поэтому запрещать ее не стоит. «Нужно либо возглавить движение, либо как-то регулировать, например, создавать кружки, секции», – подытожила Казанцева.