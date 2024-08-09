Как морально подготовить ребенка к возвращению в школу

Возвращение к школьным будням после продолжительных летних каникул может быть серьезным испытанием для детской психики: помимо тревожности ребенок может также страдать из-за волнения и застенчивости. Однако взрослые могут поспособствовать более мягкому началу первой четверти, считает Элизабет Энгландер, профессор психологии из Государственного университета Бриджуотера. В интервью изданию The Conversation эксперт дала несколько советов родителям.

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«Поощряйте занятия, которые снижают тревожность», — рекомендует Энгландер в первую очередь.

На исходе лета уделите особое внимание играм на свежем воздухе в свободной форме. Пребывание вне дома и отсутствие давления в виде строгих правил игры помогают детям справиться с негативными эмоциями и уменьшить беспокойство. Немаловажная часть подготовки — сокращение времени, которое ребенок проводит у экрана.

«Значительный объем фактических данных, подтверждающих связь между чрезмерным использованием цифровых устройств и тревожностью, позволяет предположить, что активное использования устройств может способствовать повышению уровня тревожности у детей», — отметила специалист.

Также профессор посоветовала сосредоточиться на семейных мероприятиях — эмоциональная связь, которую дети поддерживают со своими семьями, становится их психологическим якорем в трудные времена. Гуляйте, устраивайте семейные ужины или вечера настольных игр.

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