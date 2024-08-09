Психолог объяснила разницу между российскими и западными мультфильмами

У российской школы мультипликации свои особенности — в первую очередь акцент делается на воспитании высоких моральных качеств в маленьких зрителях. Об этом в интервью RT рассказала старший научный сотрудник сектора «Центр когнитивных исследований цифровой образовательной среды» ЦМИСД МГППУ Елена Шепелева. В то же время, по её словам, иностранные мультфильмы отличаются динамичным сюжетом. При этом, как полагает специалист, советские мультфильмы, снятые по произведениям как русских, так и зарубежных писателей, иногда трудны для восприятия современными детьми, поэтому им лучше всего наблюдать за развитием сюжета на экране вместе с родителями. Что же касается развивающих мультфильмов, то их польза для детей очевидна, однако они не могут заменить общение со сверстниками и взрослыми, уверена Шепелева.

— Накануне в пресс-службе киностудии «Союзмультфильм» сообщили, что в течение этого года более 50 отечественных мультипликационных работ были приобретены дистрибьюторами из Европы, США и Канады. Почему российские, советские мультфильмы нравятся детям, в чём их отличие от тех же диснеевских работ, которые тоже популярны?

— Я думаю, это связано с тем, что наши мультфильмы очень креативно сделаны, а кроме того, их сюжеты больше приближены к реальным жизненным дилеммам, чем, например, диснеевские сюжеты. Российские мультипликаторы традиционно стараются через свои работы воспитывать в зрителях эмпатию, умение сотрудничать, чувство ответственности. Причём это подаётся ненавязчиво, с юмором. А конёк диснеевской школы мультипликации — быстро разворачивающийся сюжет, яркие персонажи, видеоряд. Впрочем, наши мультипликаторы тоже учитывают все эти аспекты при создании новых продуктов.

Например, в мультфильме «Свинка Пеппа» есть эпизод, когда семья отправляется в отпуск и уже в другой стране обнаруживает, что дочка забыла в самолёте любимую игрушку. Напряжённая ситуация неожиданно разрешается, когда машину, в которой едет семья Пеппы, догоняет инспектор полиции и вручает забытую игрушку. Однако в жизни такие ситуации подобным образом разрешиться не могут. Что вынесет из этого сюжета ребёнок? Что он может не следить за своими игрушками, так как они могут чудом найтись, или что взрослые в любом случае решат эту проблему. В отечественном аналоге, мультфильме «Три кота», встречается похожий сюжет, когда братья и сёстры, разыгравшись, разбивают посуду и разбрасывают игрушки. Сначала котята не хотят признавать ответственность, однако взрослые в доступной и весёлой форме объясняют детям, что за свои поступки надо отвечать, а для того, чтобы дома был порядок, нужно регулярно убирать игрушки. Сюжет заканчивается весёлой семейной игрой. Такие мультфильмы помогают не только детям, но и родителям справиться с непростыми воспитательными моментами.

— Сколько и как дети должны смотреть мультфильмы, чтобы это не вредило развитию?

— Лучший вариант — совместный просмотр мультфильмов вместе с ребёнком. В этом случае родители всегда могут обсудить с детьми сюжеты и персонажей, а также составить собственное мнение о конкретном мультфильме. Однако в современных условиях совместный просмотр не всегда возможен. Не секрет, что очень часто мультфильмы исполняют роль няни — родители включают их, чтобы занять ребёнка на какое-то время.

Очень часто главным критерием выбора мультфильмов для просмотра является мнение самого ребёнка. Но я думаю, что решающим всё же должно быть мнение родителя.

— В России за последние годы вышло множество мультфильмов, некоторые из которых завоевали всемирную популярность, например «Маша и Медведь». При этом эталоном всё равно многие считают именно советскую мультипликацию. В чём всё же состоят основные различия между советскими и современными мультфильмами?

— Если сравнить современные мультфильмы с советскими, то можно отметить несколько важных отличий. Советские мультфильмы обычно состояли из одного, максимум двух-трёх законченных эпизодов. За редким исключением вроде «Ну, погоди!» и «Приключений кота Леопольда». Сейчас же выпускают именно мультсериалы, состоящие из десятков и сотен серий.

Такие советские мультфильмы, как «Крошка Енот», «Цветик-семицветик», «Дед Мороз и Серый Волк», «Вовка в Тридевятом царстве» и другие, несли в себе какой-то определённый и ярко выраженный моральный посыл: нужно трудиться, делиться, дружить, помогать. В современных мультсериалах это встречается редко. Но зато у их персонажей более сложные эмоции и более разнообразные характеры.

Также современные мультфильмы снимаются на актуальные для детей сюжеты, их действие разворачивается быстрее, присутствуют знакомые детям предметы быта — смартфоны, компьютеры, бытовая техника и т. п. Например, мультсериал «Три кота» изображает будни семьи с тремя детьми, где обыгрываются часто встречающиеся в детской жизни события — игры со сверстниками, учёба и занятия, взаимоотношения братьев и сестёр, домашние традиции, семейные поездки на природу и в отпуск, события, связанные с работой родителей. Такие мультфильмы могут расширить опыт современного ребёнка, не выходя за рамки реалистичности. В мультфильме про приключения инопланетного существа Лунтика поднимаются сложные, но актуальные для детей проблемы, например, в доступной форме обсуждается недопустимость буллинга.

— Насколько советские мультфильмы актуальны для современных детей? Не возникает ли у ребёнка сложностей с их восприятием?

— В советское время было снято много замечательных мультфильмов по произведениям выдающихся русских и зарубежных поэтов и писателей. Например, по сказкам Александра Пушкина и Ганса Христиана Андерсена. Такие мультфильмы имеют очень высокую художественную ценность, являясь, по сути, произведениями искусства. Однако они достаточно трудны для восприятия современными детьми. Смотреть их лучше вместе со взрослыми, которые помогут правильно понять и прочувствовать произведение, ответить на неизбежно возникающие при просмотре вопросы.

— Сегодня также выходят различные развивающие мультфильмы для детей. Действительно ли их просмотр полезен, достаточно ли в них информации об окружающем мире?

— В последнее время и правда снимается много обучающих мультфильмов — «Фиксики», «Смешарики», «Аркадий Паровозов», «Смарта и чудо-сумка», а также развивающих мультфильмов для самых маленьких — «Совёнок Хоп-Хоп», «Малышарики», «Грузовичок Лёва» и другие. Из таких мультфильмов дети получают адаптированную информацию об устройстве различных технических приборов, о научных и технических открытиях, об основах счёта и письма.

В этом много плюсов, однако у родителей создаётся иллюзия настоящего обучения и развития. На самом же деле такие знания хотя и увлекательны, но поверхностны и носят только ознакомительный характер. Обучающие мультфильмы могут дополнять реальный опыт детей и развивающие занятия со взрослыми, но никак не заменять их. Например, в конце развивающего занятия можно включить обучающий мультик на соответствующую тему.

— Могут ли мультфильмы оказывать негативное влияние на ребёнка? Как правильно подходить к этому вопросу взрослым, учитывая, что сегодня гаджеты и интернет позволяют смотреть мультфильмы почти без перерыва…