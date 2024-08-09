Как при выборе школьной формы не напороться на дешевку

Токсичная, линяет и из непонятной ткани. Как при выборе школьной формы не напороться на дешёвку
Роскачество: больше половины брендов школьной формы оказались некачественными. Сентябрь уже не за горами, и многие родители начинают собирать детей к школе. Если с учебниками вопросов не возникает и приходится брать те, на которые укажут в школе, то с формой всё гораздо сложнее. Роскачество выяснило, какие бренды следят за качеством, а какие — ещё только на пути к этому.
Что выяснили в Роскачестве
Как рассказали в Роскачестве, в исследовании приняли участие 26 брендов брюк для мальчиков младшего школьного возраста. Они соответствуют размерной сетке 122−146. Оказалось, что из всех брендов только 10 соответствовали нормативам производства, среди них:
- «Перемена»;
- Olmi;
- Sky Lake;
- Van Cliff Junior;
- Gulliver;
- SherySheff;
- NinoMio;
- Maag;
- «Апрель»;
- «Смена».
Кто не прошёл проверку
Согласно исследованию, 16 торговых марок из 26 не соответствуют заявленному качеству по разным критериям. Например:
- Вид и массовая доля сырья материала верха и/или подкладки не соответствует маркировке (Futurino, Katasonov, Formaschool, «Старт», Play today, «Класс и К», Sela и Maag);
- Индекс токсичности в водной среде превышен (Katasonov);
- Сумма общих фенолов не соответствует техрегламенту (Katasonov, Choupette, Play Today и Modis);
- Краска не устойчива к стирке (Choupette) или к поту (Orby School, «Старт» и Sela).
Несмотря на минусы, все брюки брендов оказались нетоксичными на воздухе и почти все не сели после стирки, сообщили в Роскачестве.
Школьники не всегда хотят носить классическую форму, и если родителей ещё убедить получается, то вот учителей — не очень. Что будет ребёнку, если в школе введена обязательная форма, а он приходит не в ней — вот здесь рассказал юрист.