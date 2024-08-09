Как при выборе школьной формы не напороться на дешевку

Роскачество: больше половины брендов школьной формы оказались некачественными. Сентябрь уже не за горами, и многие родители начинают собирать детей к школе. Если с учебниками вопросов не возникает и приходится брать те, на которые укажут в школе, то с формой всё гораздо сложнее. Роскачество выяснило, какие бренды следят за качеством, а какие — ещё только на пути к этому.

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Что выяснили в Роскачестве

Как рассказали в Роскачестве, в исследовании приняли участие 26 брендов брюк для мальчиков младшего школьного возраста. Они соответствуют размерной сетке 122−146. Оказалось, что из всех брендов только 10 соответствовали нормативам производства, среди них:

«Перемена»;

Olmi;

Sky Lake;

Van Cliff Junior;

Gulliver;

SherySheff;

NinoMio;

Maag;

«Апрель»;

«Смена».

Кто не прошёл проверку

Согласно исследованию, 16 торговых марок из 26 не соответствуют заявленному качеству по разным критериям. Например:

Вид и массовая доля сырья материала верха и/или подкладки не соответствует маркировке (Futurino, Katasonov, Formaschool, «Старт», Play today, «Класс и К», Sela и Maag);

Индекс токсичности в водной среде превышен (Katasonov);

Сумма общих фенолов не соответствует техрегламенту (Katasonov, Choupette, Play Today и Modis);

Краска не устойчива к стирке (Choupette) или к поту (Orby School, «Старт» и Sela).

Несмотря на минусы, все брюки брендов оказались нетоксичными на воздухе и почти все не сели после стирки, сообщили в Роскачестве.

Школьники не всегда хотят носить классическую форму, и если родителей ещё убедить получается, то вот учителей — не очень. Что будет ребёнку, если в школе введена обязательная форма, а он приходит не в ней — вот здесь рассказал юрист.