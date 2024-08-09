Семь поделок с детьми, чтобы сохранить воспоминания о лете

Лето — это время приключений, ярких впечатлений и незабываемых моментов, которые хочется сохранить на всю жизнь. Совместное творчество с детьми — отличный способ запечатлеть эти моменты и создать что-то особенное — и прекрасный шанс сблизиться, ведь подобные теплые эмоции всегда на пользу всей семье. Вот 10 поделок, которые помогут сохранить воспоминания о лете и приятно провести время вечером или в выходной.

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Фоторамка из ракушек

После поездки на море у вас наверняка останется много ракушек. Создайте вместе с детьми фоторамку, украшая ее собранными на пляже «сокровищами». Просто приклейте их на деревянную или картонную основу, добавьте вашу любимую летнюю фотографию — и готово! Можно устроить целую галерею в таком стиле, кстати.

Рисунки на камнях

Найдите гладкие камни и раскрасьте их акриловыми красками (другой вариант — плотная гуашь, которую можно сверху покрыть матовым лаком). Можно нарисовать на них летние пейзажи, морских животных или просто яркие узоры. Такие камни станут замечательным украшением дома или сада.

Браслеты из шнурков и бусин

Сделайте вместе с детьми браслеты из цветных шнурков и бусин. Выбирайте летние цвета и добавляйте подвески в виде ракушек, морских звезд и других символов лета. Эти браслеты будут напоминать о теплых днях и веселых моментах.

Банка с воспоминаниями

Возьмите большую стеклянную банку и заполните ее мелкими предметами, которые ассоциируются с летом: ракушками, песком, маленькими сувенирами и записками с воспоминаниями. Каждый член семьи может добавить что-то свое, создавая уникальную «капсулу времени».

Венок из полевых цветов

Соберите вместе с детьми полевые цветы и сделайте из них венок. Используйте тонкую проволоку и нитки, чтобы закрепить цветы. Такой венок можно повесить на дверь или использовать как украшение для праздника. Осенний вариант — желтые листья, желуди, интересные веточки, мох, яркие ягоды рябины или шиповника — включите фантазию!

Песочные картины

Насыпьте в прозрачные баночки разноцветный песок слоями, создавая красивые узоры. Дети могут самостоятельно выбирать цвета и комбинировать их. Такие песочные картины станут оригинальным украшением интерьера. Совет: вы можете окрасить песок тонкого помола самостоятельно, используя акриловые или пищевые красители. Внимательно читайте инструкцию на упаковке перед началом работы!

Травянчики

Сделайте с детьми травянчиков — это забавные фигурки из капроновых чулок, наполненных землей и семенами травы — лучше всего взять съедобные сорта: базилик, петрушку, кинзу и так далее. Нарисуйте на них лица и добавьте глаза и уши. Не забудьте регулярно поливать вашего питомца. Когда трава вырастет, получится смешная прическа, которую можно стричь и ухаживать за ней.