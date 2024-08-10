Преподаватель рассказала, как видеоигры помогают учиться математике

В последнее время видеоигры прочно вошли в жизнь миллионов людей по всему миру, становясь неотъемлемой частью не только развлечений, но и образования. Одним из направлений, где видеоигры способны оказать значительное положительное воздействие, является обучение математике. Используя игровые элементы, можно улучшить понимание сложных математических концепций, делая процесс обучения не только эффективным, но и увлекательным, рассказала «Газете.Ru» Ирина Савина, преподаватель математики, автор интерактивного обучения MRIE (MathRefresh: Insight Edition).

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Эксперт поделилась опытом работы с одним из учеников, который обучается в шестом классе. Математика давалась ему непросто, особенно такие темы, как дроби и алгебраические уравнения, но при этом ему всегда нравились видеоигры. Чтобы помочь ему преодолеть трудности и заинтересовать математикой, было решено включить в процесс обучения образовательные видеоигры.

«На наших занятиях мы использовали не только традиционные методы, но и интерактивные платформы, такие как LearningApps.org и Interacty. LearningApps.org оказалась отличным инструментом для изучения сложных тем. Например, одна из миссий игры требовала от ученика разделить сокровища на равные части, что идеально подходило для отработки навыков работы с дробями. Постепенно ученик стал увереннее решать задачи, и математические концепции, ранее казавшиеся сложными, стали для него более понятными и доступными», — рассказала она.

Interacty также использовалась для закрепления материала и повторения пройденных тем.

«После изучения алгебраических уравнений я создавала викторины, где ученик должен был быстро решать уравнения, набирая очки и соревнуясь с самим собой за лучший результат. Такой подход не только мотивировал его, но и позволял усваивать материал в игровой форме, что способствовало более глубокому пониманию», — добавила эксперт.

Для самостоятельного повторения дома была предложена игра Prodigy. Это ролевая игра, где для победы над монстрами и продвижения по уровням необходимо решать математические задачи. Игра адаптируется под уровень знаний ученика, начиная с простых арифметических операций и постепенно переходя к более сложным темам.

«В программу обучения также была включена игра DragonBox, которая превращает изучение алгебры в увлекательные головоломки. Решая задачи, ученик незаметно для себя осваивал важные математические концепции, которые раньше вызывали у него затруднения», — отметила преподаватель.

Таким образом, по словам Савиной, использование платформ и игр помогает преодолеть барьер между учебой и развлечением.