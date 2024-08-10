Роспотребнадзор напомнил правила выбора школьной одежды и рюкзака

В преддверии нового учебного года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) напомнила, как выбрать школьную одежду и рюкзак для ребенка. О правилах сообщила пресс-служба ведомства.

«Во-первых, обратите внимание на материал изделия. Ребенок носит школьную одежду шесть и более часов в день, поэтому следует выбирать ткани, комфортные в носке, с небольшим содержанием синтетических волокон. Синтетика притягивает пыль и может привести к возникновению аллергии, поэтому для повседневного ношения синтетическая одежда не подходит. Кроме того, синтетические волокна не дают коже дышать, в результате нарушается тепловой обмен, и ребенок начинает потеть, что может привести к переохлаждению и возникновению простудных заболеваний. Плотность ткани должна соответствовать сезону. Цветовая гамма одежды должна соответствовать правилам вашей школы. Гарантией безопасности школьной одежды для здоровья ребенка является наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия, в зависимости от вида изделия», – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что ребенку одежда должна быть удобна как сидя, так и при ходьбе. Ориентироваться лучше на фигуру и вкус самого школьника, ведь форма должна не только быть красивой и качественной, но и нравиться ему.

«Определенные правила необходимо учитывать и при выборе ученического портфеля и ранца. Для здоровья ребенка крайне важно формировать и поддерживать правильную осанку, в этом вопросе правильная форма рюкзака играет ключевую роль. Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) регламентируются размеры, вес, конструкция, показатели санитарно-химической, токсикологической безопасности материалов, из которых изготовлены ученические портфели и ранцы. Маркировка ученических ранцев и портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте пользователя», – отмечается в материале.

Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 г и для обучающихся средних и старших классов – не более 1 кг. Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к спине обучающегося, а также равномерное распределение веса. Кроме того, ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных цветов. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, простым в чистке и уходе.