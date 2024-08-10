Как должен себя вести потерявшийся на улице ребенок

Родители обязаны объяснить ребенку, что при самостоятельных прогулках нельзя далеко уходить от дома без разрешения взрослых — ни в одиночку, ни с друзьями, рассказала NEWS.ru профессор кафедры специальной педагогики и комплексной психолого-педагогической реабилитации Государственного университета просвещения Инна Лукьянова. По ее словам, детям нужно внушить недопустимость разговоров с незнакомыми людьми.

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Обязательно объясните ребенку: при самостоятельных прогулках не следует уходить далеко от дома без разрешения родителей — ни в одиночку, ни с друзьями. Нельзя никуда уходить с незнакомыми людьми, даже «на минутку», нельзя принимать от них любые, даже самые безобидные на вид подарки, садиться в чужую машину, — заявила Лукьянова.

Она подчеркнула: если незнакомец пытается схватить или увести ребенка, последнему нужно громко кричать и сопротивляться, убегать и звать на помощь. Эксперт напомнила, что дети обязаны знать, что нельзя, если потерялся, покидать место, где он обнаружил отсутствие родителей.

Правильное поведение в таком случае: оставаться на том месте, где потерялся. Громко позвать родителей — они, как правило, находятся недалеко, или друзей. Никто не отозвался, следует обратиться за помощью — но не к любому человеку. Правильный выбор — человек в форме (дежурный по станции, охранник, полицейский), семья или женщина с детьми, — добавила Лукьянова.

По ее словам, можно подойти к официанту, администратору, продавцу — если это магазин или торговый центр. Она добавила, что, при возможности, нужно позвонить родителям.

Ранее детский психолог Екатерина Маденко заявила, что ребенку важно ежедневно находиться на свежем воздухе. По ее словам, прогулки способствуют укреплению здоровья, физическому развитию и психологическому равновесию.