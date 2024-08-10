Психолог назвал фразы родителей, подрывающие уверенность школьников

В преддверии Дня знаний корреспондент «Ямал 1» пообщался с членом Российского психологического общества, клиническим психологом Инной Волик из Ноябрьска, которая дала родителям первоклашек советы, как морально подготовить ребенка к школе. Она подчеркнула, что начать нужно с основ безопасности и бытовых вещей.

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"Ориентируется ли ребенок по дороге «дом – школа»? Лучше погулять несколько раз по этому пути, обсудить моменты, требующие особого внимания, например, правила поведения на дороге. Проверить, может ли ребенок самостоятельно открывать и закрывать дверь ключом. Знает ли он номер телефона родителей на случай, если потеряет свой. Проговорить, как действовать, если связи с родителями нет (например, пойти к учителю за помощью). Может ли он сам подогреть себе обед после школы и так далее", – порекомендовала специалист.

Психолог также предостерегла родителей от формулировок, которые могут нагнать на чадо тревогу, подорвать его уверенность в себе или даже сформировать негативное отношение ко школе. Это фразы из разряда: «Как же ты будешь сам?», «Как же ты будешь в школе?» и так далее.

Вместо этого специалист рекомендует формировать положительное отношение к учебе. Проговорить, что это место, где интересно, где можно обрести новых друзей, многому научиться и узнать новое. Еще один совет – научиться спокойно относиться к неудачам и ошибкам.

"Ведь дети только учатся, они имеют право на свое «не знаю», «не могу», «не получается». У всех людей разные способности и темпы. Какой-то ребенок схватывает на лету, а кому-то требуется время. И он имеет на него право. Принимайте своего ребенка вместе с его сложностями, он в них не виноват. Вместе грустите в случае неудачи и предлагайте свою помощь. Поиграйте в школу. Детям это очень нравится. Пусть ребенок побудет и учеником, и учителем. Так быстрее всего усваиваются школьные правила", – заключила Инна Волик.

Собеседница издания отметила, что подготовка к школе должна сходиться к тому, чтобы полюбить учиться. Наполнить это время радостью, удовольствием и интересом. Учиться с удовольствием – это норма, а если что-то этому препятствует, необходимо обратиться за помощью к учителю или психологу.

Ранее «Ямал 1» сообщил, что сборы в школу обойдутся жителям округа в 11 тысяч рублей. Аналитики также отмечают, что бюджет на подготовку школьников растет из года в год. При этом около 9% российских семей берут кредиты.