Бабушки и дедушки в воспитании ребенка: нужно ли их привлекать?

Много споров ходит о том, кто же может участвовать в воспитании детей. Только ли это могут быть мама и папа или бабушек и дедушек тоже можно вовлекать?

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В этой ситуации ответ прост — бабушек и дедушек нужно вовлекать в воспитание детей. По возможности они должны принимать участие в жизни своих внуков.

Бабушки и дедушки делают огромный вклад в сохранение семейных ценностей. Благодаря этому ребенок научится понимать важность взаимоуважения, поддержки друг друга и связи поколений.

Воспитывать малыша должны не только родители, но и другие родственники. Однако не стоит забывать, что основной вклад делают мама и папа.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что сверхнагрузка не идет детям на пользу, а в первом классе родителям лучше не записывать школьника в дополнительные кружки, если он не успевает в учебе. По ее словам, со второго по четвертый класс рекомендовано посещать не более двух-трех секций.

До этого педагог-психолог Марина Завадская заявила, что родители должны постараться быть мягче с ребенком в общении, чтобы он смог легче адаптироваться к школе. По ее словам, переход от каникул к учебе должен проходить плавно, иначе это может вылиться в стресс для ребенка и болезни.