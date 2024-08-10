Что должны знать и уметь будущие первоклассники

Психолог Головина: родители первоклашек не должны заменять своим детям учителя. Некоторые взрослые перед началом учебного года пытаются «подтягивать» будущих первоклассников в знаниях. Это ошибка: педагогам нередко приходится переучивать за родителями, которые объяснили неправильно, а это сложнее, чем научить с нуля. Так что осваивать с ребёнком прописи не надо. Зато важно объяснить ему кое-что другое.

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Что родители должны объяснить ребёнку перед школой

«Правила едины для всех»

Для учёбы нужна дисциплина, сказала amic.ru нейропсихолог Лариса Головина. Родителям важно установить в семье систему правил и ограничений. Они должны быть чёткими, понятными и касаться всех без исключения.

«Внимание — на удержании»

Школьнику приходится направлять внимание не туда, куда хочется, а туда, куда надо. Тренировать этот навык настольные игры. Например, те, где нужно следить за перемещением фишки по полю или игры «мемори».

«Ответственность за самообслуживание»

Если за бытом дошкольника следят, в основном, взрослые, то у школьника зона персональной ответственности расширяется, отметила психолог. В норме первоклашка должен сам чистить зубы, поправлять вылезшую из брюк рубашку, вытирать за собой пролитое молоко и т.д.

«Искоренение инфантилизма»

Для формирования зрелой самооценки у ребёнка Головина посоветовала в быту постоянно давать обратную связь, показывать, каким должен быть конечный результат. Человек должен видеть свои точки роста: что ему нужно делать, чтобы в следующий раз результат был удовлетворительным.

Как помочь ребёнку лучше усваивать знания

«Правильная постановка задачи»

Ребёнок должен учиться правильно ставить и анализировать образовательную задачу. Родители могут в этом помочь, если перестанут давать чёткие алгоритмы: не пойди туда-то, возьми то-то и сделай это, а, например, сделай так, чтобы в доме было чисто, приготовь себе завтрак, рассказала Головина.

«Распаковка опыта»

Ребёнок должен учиться из собственного жизненного опыта искать способы добиться цели. Важно осваивать навык работы по алгоритму, чтобы школьник понимал, что любая сложная деятельность не реализуется через одно действие, а состоит из нескольких последовательных этапов.

Нужно ли начинать учиться до школы

Родители часто уже в августе усаживают детей за прописи из страха, что ребёнок не будет успевать в школе. Проблема в том, что они не видят развивающего потенциала детской игры, отметила нейропсихолог. А ведь с точки зрения системы координатных пространственных представлений вписать букву в клеточку — действие точно того же порядка, что и попасть мячом в ворота, сказала Головина. Так что важно дать ребёнку «напитаться» за лето, заключила она.

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