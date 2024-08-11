«Колдовство, одержимость бесами и демонами». Что такое квадробика

Квадробика или полная дичь: что известно о новой субкультуре современных детей
Ваш ребенок лает и норовит кого-нибудь укусить? У современных российских детей появилась новая субкультура, вызвавшая недоумение у взрослых и ставшая причиной ожесточенных споров. Так называемые квадроберы переодеваются в животных и подражают диким зверям.
Дети, увлекающиеся квадробикой, называют ее спортом для людей, чувствующих себя животными. Одна из юных собеседниц, к которой мы обратились за разъяснением понятий, сообщила, например, что «ощущает себя манулом». При этом, по ее словам, квадробика — сложный спорт, требующий длительного обучения.
Считается, что квадробика зародилась в Японии. В 2008 году спринтер Кеничи Ито установил рекорд, пробежав на четвереньках стометровую дистанцию за 18,58 секунды. Но тут стоит уточнить, что японский атлет не цеплял на себя хвост и маску зверя.
Во-первых, вероятно, они могли бы ему помешать, во-вторых, ему это было неинтересно. Кеничи Ито признавался, что в детстве его дразнили за сходство с обезьяной. Это доставляло много страданий и, очевидно, повлияло на выбор увлечения.
Судя по всему, хобби детей, которые бегают по паркам, обнюхивают друг друга и вылизывают себя, как кошки, все же квадробикой называют ошибочно. Для таких ребят больше подходит понятие «териантроп». Так себя называют люди, которые чувствуют связь с каким-то животным.
Обычно в средствах массовой информации квадроберов и терианов сравнивают еще и с фурри.
"Но это уже совсем другая субкультура, — рассказал Erik Winter (молодой человек представился именем и фамилией вымышленного персонажа). — Фурри — антропоморфные существа, похожие на животных. Мы носим костюмы, но ведем себя как люди."
По сути фурри напоминают, например, реконструкторов. Только они переодеваются не в рыцарей или греческих воинов, а влезают в шкуру придуманного ими персонажа. Ребята сами занимаются разработкой образа и мастерят костюмы.
Укрощение строптивых
"Культура переодевания в костюмы, ассоциирования себя с животным — это своеобразная социальная игра, — делится мнением клинический психолог Иван Андрухов. — Когда я изображаю какого-то персонажа, присваиваю себе сильные стороны этого существа, забываю о своих слабостях и могу таким образом справиться с какими-то трудностями. Если, например, ребенок боится пойти к стоматологу, мама может спросить у малыша, струсил ли бы в такой ситуации Бэтмен. Примерив образ бесстрашного супергероя, ребенок возьмет себя в руки. Обратите внимание, ведь далеко не всех животных дети хотят изображать. Ни-кто не соглашается быть свиньей, коровой, крысой. В основном это волки, кошки, лисицы, гепарды, львы. То есть животные, с которыми приятно себя ассоциировать, потому что в их образах есть какая-то сила, стать."
Специалист обратил внимание на слова квадроберов о том, что «зверя, живущего внутри, надо регулярно отпускать на волю». По словам психолога, некоторые свои качества человек может не принимать.
"У меня есть пациент с пограничным расстройством личности. У него в паспорте одно имя, а называется он другим. Он и человек из документа — это как бы два разных персонажа. Таким образом пациент ответственность за некоторые свои действия перекладывает на придуманного им героя."
У нас есть социальные установки, которые говорят, что мы можем делать, а что нет. Допустим, мужчине нельзя проявлять яркие эмоции и особенно — плакать. Эмоции — производные психики. Стресс, связанный с их сдерживанием, постепенно копится. Квадроберы, териантропы справляются с этой проблемой по-своему.
"Если в семье хорошее качество жизни, добрые и понимающие родители, то ребенок всегда может вернуться в комфортную среду — то есть домой, — подчеркивает Андрухов. — Он не будет слишком глубоко погружаться в субкультуру и вести себя как-то неадекватно. А вот в случае если вашему чаду неприятно находиться дома, он будет убегать в это течение с головой, искать во взрослых товарищах наставников, принимать их слова как истину в последней инстанции. Возьмите тех же готов и эмо, у которых вечно «горел сентябрь и плакал убийца». Кто-то в эти компании приходил, чтобы пообщаться, весело провести время, а кто-то потому, что дома — пьющие родители и безысходность."
Эксперт уверен, что субкультура сама по себе не несет какой-то патологии. Это способ взаимодействия, социализации, физической активности. Но возможны искажения. Например, квадроберы могут кусать людей, есть собачью еду, пить воду из луж.
"Тут, конечно, вопрос не к самой субкультуре, а к психике конкретного ребенка. И запреты в таких случаях не помогут. Чем ребенку больше запрещать, тем сильнее усугубится проблема, поскольку природа подростков — бунтовать. Лучшее, что может сделать родитель, — поинтересоваться, что привлекает ребенка в этом веянии, чем оно его зацепило. Может быть, в какой-то момент даже надо посодействовать, предложить какие-то альтернативные варианты. Например, сходить в зал — все-таки нужно же развивать мышцы, если ты планируешь бегать, как леопард. Можно пойти с ребенком в зоопарк, посмотреть, как животные двигаются, фильм документальный включить. Видя, что родители не ругают за увлечения, а даже как будто интересуются ими, ребенок в будущем без опаски обратится с проблемами. Так происходит контакт ребенка и родителя."
Субкультура живет один день
Причины, по которым люди создают группы с какими-то интересами, у взрослых и подростков мало различаются. Но сообщества, в которых состоят подростки, обычно более яркие, вычурные, выделяющиеся.
"Для взрослого есть некоторые статусные ограничения, указывающие ему, какой род занятий приемлемый, а какой — недопустимый, — рассказывает кандидат социологических наук Анастасия Савенкова. — Знакомого, коллекционирующего марки, мы считаем добропорядочным членом общества, а того, кто носит одежду, относящую его к субкультуре эмо, можем воспринимать как не совсем взрослого. На подростка статусы давят меньше."
Субкультуры возникают по разным причинам. Они могут иметь под собой богатый, проработанный базис, как, например, в случае с готами. Некоторые появляются стихийно: стала популярна какая-то музыкальная группа, люди начали повторять элементы ее одежды. Появлению новых веяний может способствовать социально-политическая ситуация. В частности, хиппи выросли из антивоенного движения.
"Для современных ребят тоже характерны довольно яркие субкультуры. Квадроберы, альтушки, офники. Однако время ускоряется. Сроки передачи информации сжимаются. И субкультуры на фоне этого тоже живут недолго в сравнении с веяниями начала нулевых. Социолог утверждает, что сейчас субкультуры не только живут недолго, но и постоянно дробятся. Интернет-коммуникация, возможность создавать бесчисленное количество сообществ по интересам в соцсетях размазывают их, как масло по хлебу. В наше время уже нет пары-тройки ведущих молодежных движений, потому что каждая группа делится на тысячи мелких."
Прямая речь
Владимир Соколов, врач-психиатр, преподаватель медицинского института РУДН:
"В психиатрии есть группа симптомов, которая называется ликантропией. Они проявляются при разных расстройствах. И их объединяет внешнее сходство — человек считает себя животным и ведет себя соответствующим образом. Такие психические расстройства известны с древности. Хотя понятно, что в те времена их называли иначе. Предки думали, что это колдовство, одержимость бесами и демонами. Известен также феномен одичания. Под воздействием психической травмы человек может вести себя как животное: ползать на четвереньках, жевать траву, вместо полноценной речи издавать какие-то мычащие звуки. Но в случае с современными детьми это, конечно, просто субкультуры, а не какая-то болезнь."
Мнение
Иеромонах Феодорит (Сеньчуков):
"У меня есть котята и кот. Котята играют, а кот на них смотрит и думает: «Какие же вы дурачки». Нельзя сказать, что котята лучше или хуже кота. При этом кот котят своих любит. И мы своих детей тоже любим. Мое поколение в зверей играло в семь-восемь лет. Сейчас все стали инфантильнее, так что это делают в более позднем возрасте. Говорить, что это опасно, мне кажется, не стоит. Конечно, когда увлечение приводит к неадекватному поведению, когда дети бегают и кусаются, это плохо. Но насколько я понимаю, явление это редкое, и сами квадроберы таких детей не любят, потому что они их дискредитируют. Для ребенка придумывать, что внутри него живет зверь, нормально. Если взрослый такое говорит, то это уже, конечно, похоже на глупость. У меня есть знакомая, певица. Ей сейчас 33 года. До 30 она все время говорила, что внутри нее живет демон и она его выпускает через свое творчество. Но вот она повзрослела, родила ребенка, и ей уже не до демонов. Мне кажется, что всемолодежные субкультуры не являются злом. Они не плохи и не хороши. В мое время были хиппи. Ходили в джинсах, пели песни, портвейн из горла пили. Это нам никак не помешало стать профессорами, докторами и так далее."