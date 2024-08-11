Опубликован календарь школьных каникул на 2024-2025 учебный год

Осенью 2024 года российские школьники приступят к занятиям уже 2 сентября.

© Deita.ru

Министерство просвещения России опубликовало график каникул на новый учебный год, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на портал News.ru.

Согласно новому расписанию, осенние каникулы продлятся с 26 октября по 4 ноября, зимние —с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, весенние — с 22 по 31 марта 2025 года. В целом учебный год у всех закончится 23 мая 2025 года, кроме первоклашек: они будут учиться на неделю меньше и уйдут на летние каникулы уже 19 мая.

Помимо увеличенных каникул, школьники также получат дополнительные выходные дни в течение учебного года. Так, все учащиеся будут отдыхать с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 года, ввиду того, что эти дни объявлены праздничными и нерабочими.

Кроме этого, для первоклассников предусмотрен дополнительный восьмидневный перерыв с 17 по 24 февраля 2025 года. Новое расписание призвано создать более благоприятные условия для восстановления сил школьников, отметили в Минпросвещения.

Ранее стало известно, какие справки нужно подготовить школьникам к 1 сентября 2024 года.