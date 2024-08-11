Офтальмолог перечислила наиболее частые детские травмы глаз

Среди них — синяки, контузии, царапины, эрозии и проникающие ранения.

© unsplash

Такие повреждения могут возникнуть в ходе игры с мячом или пневматическим пистолетиком, сообщила в эфире радиостанции «‎Говорит Москва» врач-офтальмолог Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Ольга Долгопольская.

«‎Дети, в первую очередь, это игры, это мячи. И мячом можно попасть по голове, и в область глаза, получить контузию глаза, синяк банально. Контузия может быть такой, что отёк на сетчатке может быть. Снизится зрение, это требует экстренной помощи, порой госпитализации. Палки, ветки, сабли также могут поранить роговицу — царапины, эрозии, не дай бог, проникающие какие-то ранения. Очень опасны пневматические пистолетики с пульками. Детям это не игрушка, скажем так».

Ранее офтальмолог рассказала, сколько по времени детям можно смотреть телевизор. Для дошкольников — это 30-40 минут, необходимо делать перерывы на 10-15 минут.