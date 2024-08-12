Специалист предупредил, к чему может привести сравнение ребенка с отцом

Если в положительном ключе сравнивать ребенка с отцом, он может стать увереннее и сильнее, рассказала в беседе с aif.ru психолог, эксперт по коммуникациям Татьяна Василькова. По ее словам, если же сравнивать ребенка в отрицательном контексте, у него могут возникнуть проблемы с отношениями во взрослой жизни.

© unsplash

Специалист объяснила, что если мать в хорошем смысле сравнивает сына с отцом, у него будет желание стать таким же хорошим. Скорее всего, он в будущем выберет надежную жену и сможет создать крепкую семью. Девочка, которую сравнивают с родителем, тоже возьмет в мужья того, кто будет ее ценить и уважать.

Если сына сравнивают с отцом в отрицательном ключе, вероятно, что он будет пытаться доказать матери, что он может быть хорошим, отметила Василькова. Однако это может привести к тому, что у него будут плохие отношения с супругой. Если же в таком смысле будут сравнивать девочку, она будет жалеть отца и уже во взрослой жизни будет встречаться с мужчинами, которых тоже нужно жалеть, добавила психолог.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что родители имеют право мешать друг другу общаться с детьми, если это наносит вред физическому или психическому здоровью ребенка. Эксперт подчеркнул, что закон не конкретизирует критерии противоправного поведения в отношении ребенка со стороны родителя, не проживающего с ним.