Рюкзак должен составлять не более 10% от массы тела школьника – врач

Вес школьного рюкзака должен составлять не более 10% от массы тела ребенка, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Подмосковья со ссылкой на слова главного педиатра региона, директора Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства, профессора Нисо Одинаевой.

«При выборе сумки для школьных принадлежностей, важно учитывать возраст, рост и вес ребенка, особенности его развития. Вес пустого портфеля не должен превышать 700 г, а с учебниками – не более 10% от веса ребенка», – сказала Одинаева.

Как добавила в свою очередь врач-ортопед, травматолог Светлана Соколова, рюкзак не должен быть слишком большим.

«Верхняя его часть не должна давить на шею, а нижняя – на поясницу. Стоит выбирать модель с широкими, мягкими, регулируемыми лямками, которые обеспечивают плотное прилегание к спине. Это позволит избежать больших нагрузок на позвоночник», – приводит пресс-служба слова Соколовой.