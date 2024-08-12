Эксперты рассказали, что делать, если у ребенка лишний вес

По мнению специалиста, почти половина российских дошкольников в возрасте от 3 до 7 лет имеют проблемы с лишним весом. Кроме того, наблюдается недостаток важнейших питательных веществ.

Подобная ситуация провоцирует возникновение заболеваний сердечно-сосудистой системы и снижение иммунитета.

Родители все чаще замечают плохой аппетит у детей, а медики обращают внимание на неправильные пищевые привычки, которые первые прививают вторым.

Развитие здорового отношения к еде начинается с раннего детства. В рационе должно быть достаточное количество белков, жиров и углеводов, примерное соотношение для малышей - 1:1:3, а для более старших - 1:1:4.

Режим питания следует разделить на три основных приема - завтрак, обед и ужин - и два дополнительных. При этом 25-30 % от суточного потребления калорий должно приходиться на завтрак, 35-40 % - на обед, 20-25 % - на ужин.

Перерывы между едой не стоит растягивать дольше, чем на 3-3,5 часа.

Количество сладкого зависит от образа жизни ребенка. В среднем, для 12-летнего школьника выставлена норма - около 50 граммов в день. Однако сюда включены все конфеты, шоколад и напитки.

При подозрении на лишние килограммы следует обратиться к диетологу или педиатру, которые помогут составить программу, сообщает портал "Здоровое питание".

Ранее самарский кардиолог назвала семь последствий избыточного веса.