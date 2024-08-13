Как отводить ребёнка в детский сад без лишних слёз и истерик? Психолог назвала 2 лайфхака

Психолог Островская: с ребёнком в детском саду нужно расставаться быстро. Каждый родитель знает, что первое время, когда ребёнок ещё не освоился в детском саду, бывает самым тяжёлым. Малыш привыкает всё время проводить с мамой, а тут его внезапно кидают в толпу неизвестных людей. Как минимизировать стресс для ребёнка — рассказала педагог-психолог.

Как отводить ребёнка в сад

По словам педагога-психолога Екатерины Островской, есть два рабочих совета, которые пригодятся родителям, чей ребёнок сложно переносит поход в детский сад, сообщил РИАМО.

Не растягивать расставание: лучше быстро разойтись, напоследок использовав ритуал — можно обнять малыша, поцеловать и так далее. Не говорить «Не бойся». Эта фраза намекает ребёнку, что в детском саду можно чего-то бояться. Лучше сказать «Хорошо тебе поиграть», «Быстрее найти друзей» и так далее.

Специалистка посоветовала проявить терпение — за пару дней карапуз, который до этого жил в симбиозе с мамой, не сможет привыкнуть к новой обстановке.

Как подготовить ребёнка к саду

Ранее психолог Савкова рассказывала, как подготовить ребёнка к детскому саду, чтобы его не так пугала перспектива провести весь день без мамы. Подробнее с советами можно ознакомиться здесь.