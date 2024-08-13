Как выбрать идеальную школьную форму. Инструкция от Роскачества

Роскачество: школьная форма должна на 40-60% состоять из шерсти. Август уже в самом разгаре, а значит родители уже в поисках идеальной школьной формы и необходимой канцелярии для своих детей. Хочется выбрать качественные вещи, которые послужат, но при этом не разориться. Разбираемся, какие нюансы нужно учесть при выборе одежды для школы мальчикам и девочкам.

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Что учесть при выборе формы

Брюки и юбки

Материал. Как рассказали в Роскачестве, лучший вариант по составу — это форма с 40−60-процентным содержанием шерсти. Остальное может быть синтетика. Её бояться не стоит — она защищает от образования катышков и помогает вещи служить дольше. Но если акрила или полиэстера более 70%, то кожа в такой одежде «дышать» не будет. Подкладка. Стоит обратить внимание на подкладка — она тоже должна иметь хороший состав. Лучше если это будет вискоза или хлопок с небольшим количеством синтетики.

Пуговицы. Пуговицы не должны иметь острых краев, иначе они могут травмировать ребёнка. Швы. Стоит выбирать одежду для школьника с не слишком грубыми, но и не слишком слабыми швами. В ином случае, они могут либо разойтись, либо натереть. Для мужских брюк важно наличие леи (кусок мягкой ткани, который изнутри прикрывает молнию ширинки) и тесьмы на краях брюк. В первом случае, это избавляет ребёнка от дискомфорта, во втором — продлевает срок службы штанов.

Рубашки и блузки

Материал. Если ребёнок носит рубашку или блузку на голое тело без майки, то старайтесь выбирать натуральный хлопок (90−100%). Учитывайте плотность ткани, чтобы школьнику не было жарко. Швы. Как и в случае с другими предметами школьной формы, они не должны быть грубыми и жёсткими.

Что ещё учесть

При выборе школьной формы просите продавца показать сертификат соответствия. При сомнении в его подлинности можно проверить его на сайте Росаккредитации. В маркировке должно быть чётко прописано, что изделие предназначено для детей и подростков, так как для взрослой одежды требования лояльнее.