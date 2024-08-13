Как подготовиться к новому учебному году после каникул: советы родителям

Лето уже давно перевалило за экватор и не за горами время, когда школьники снова сядут за парты. Даже взрослому человеку не всегда просто приступить к работе после длинных праздников или отпуска, что уж говорить про детей, для многих школа после каникул и вовсе может стать суровым испытанием. Как настроиться на учебу и о каких правилах родителям стоит помнить – в материале «ФедералПресс».

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Возвращение к режиму

Во время школьных каникул меняется как режим питания, сдвигается время сна, ребенок, как и родители, забывают о школьных уроках и занимаются абсолютно другими делами. Это вполне нормально, поскольку отдых тоже необходим.

По мнению психологов, начинать подготовку к новому учебному году лучше в начале августа. Все зависит от того, в каком классе учится ребенок. Прежде всего, следует расставить приоритеты. Самое главное – определить самые срочные и важные дела, например, выяснить, почему ребенок не хочет идти в школу, и проработать страхи. Кроме того, необходимо приучить организм к школьному режиму: вставать в будни и выходные в одно и то же время.

Несколько лайфхаков, которые помогут справиться с нагрузками:

Организация рабочего места – чистый стол поможет сосредоточиться в первый день учебы, не отвлекаясь на внешние раздражители.

Составление плана на неделю – начало года хорошо подходит для проработки новых полезных привычек, так со школьником следует расписать график на предстоящую неделю, это поможет лучше подготовиться к трудовым будням.

Избегать дедлайнов – в начале года материал обычно повторяется, однако изучение нового (начало тренировок, визиты к репетиторам) не стоит откладывать на потом.

Кроме напитывания мозга знаниями и организации учебного пространства, следует вернуться к правильному режиму питания. В частности, школьнику обязательно класть с собой в рюкзак бутылочку с водой. Также неплохо будет ввести в рацион кисломолочные продукты и обогатить меню полезной клетчаткой. К примеру, в качестве перекуса всевозможные печенье и кексы заменить на свежие фрукты и овощи. Справиться с эмоциональной усталостью можно нетрадиционными методами. К примеру, использовать тонизирующие масла или травяные чаи с ароматами цитрусовых, а также восстанавливающие свойства мяты.

Если говорить про сон, то пока на улице по вечерам светло – следует спать с закрытыми шторами. Без освещения организм вырабатывает гормон сна мелатонин, благодаря которому снижается температура тела, кровяное давление и уровень глюкозы в крови. Всевозможные гаджеты: телефон, планшет или телевизор, по мнению врачей, полезно оставлять за час до сна. Они излучают синий свет, который снижает уровень мелатонина и это мешает уснуть.

Совмещаем приятное с полезным

Пройтись по магазинам и приобрести необходимые принадлежности к школе, посидеть в кафе или зайти в игровую – все это позитивно настраивает на новый учебный год. Особенно, если позволить ребенку самому выбрать красивый пенал, тетради с любимыми персонажами, папки, карандаши и прочие канцелярские принадлежности.

Вернувшись домой, можно помочь ребенку разобрать покупки и подготовить пространство к новому учебному году: навести порядок на полках и ящиках, выбросить обломки карандашей и точилок, непишущие фломастеры, обрывки бумаги и прочий мусор, который залежался с прошлого учебного года.

Если возможность и пространство позволяет, то к новому учебному году можно немного обновить комнату ребенка. Причем глобальных перемен не требуется. Для этого можно передвинуть письменный стол, купить новую настольную лампу и развесить учебные пособия.