Как избежать лишнего веса у ребенка

Чтобы избежать лишнего веса у ребенка, необходимо корректировать его пристрастие к сладкому, рассказала «МК в Мурманске» кандидат медицинских наук Екатерина Пырьева. По ее словам, правильные пищевые привычки формируются с раннего детства.

Медик объяснила, что нужно выстраивать правильное соотношение белков, жиров и углеводов в рационе ребенка. Также рекомендуется разбить питание на три основных приема пищи и два-три дополнительных. Важно распределить калории так, чтобы 20-30% от суточного потребления приходились на завтрак.

Для завтрака лучше всего подойдут молочные каши, омлет, творожная запеканка и бутерброд с отварным мясом, отметила Пырьева. Кроме того, важно следить за количеством сладкого в рационе ребенка. Ребенку 12 лет в среднем можно разрешать до 50 г сладкого в день.

Медик добавила, что если ребенок ведет активный образ жизни и занимается спортом, ему не грозит переедание и лишний вес. При подозрении на набор веса, следует обратиться к диетологу или педиатру для разработки индивидуальной программы питания, подытожила Пырьева.

Ранее заслуженный врач России, профессор Ольга Шарапова рассказала, что ожирение опасно тем, что может стать причиной таких серьезных заболеваний, как артрит, диабет и рак. По ее словам, чтобы этого избежать, необходимо следить за питанием и физической активностью.